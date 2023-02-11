https://sputnikarabic.ae/20230211/معلومات-عن-طائرة-الشحن-الروسية-التي-تستخدمها-السعودية-1073389325.html

معلومات عن طائرة الشحن الروسية التي تستخدمها السعودية

معلومات عن طائرة الشحن الروسية التي تستخدمها السعودية

تستخدم السعودية طائرات نقل عسكري عملاقة لنقل المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال عبر جسر إغاثي ينطلق من المملكة إلى تركيا وسوريا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T16:52+0000

2023-02-11T16:52+0000

2023-02-11T16:52+0000

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وظهرت طائرة الشحن العسكرية روسية الصنع "آن - 124" في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، على "تويتر" للحظة وصول فرق الإغاثة السعودية إلى مطار غازي عنتاب التركي، اليوم السبت.تصنف أنتونوف "آن - 124" ضمن طائرات النقل العسكري الثقيلة التي طورها الاتحاد السوفيتي (سابقا) ودخلت الخدمة رسميا عام 1986، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها كانت أضخم طائرة نقل عسكري في العالم حتى ظهور الطائرة أنتونوف "إيه إن - 225".وتتميز "آن - 124" بأنها طائرة شحن يمكن الاعتماد عليها في أوقات الكوارث بفضل سهولة تحميل وتفريغ البضائع عبر أبواب خاصة في مقدمة الطائرة وفي مؤخرتها.ما هي المواصفات الفنية لطائرة "آن - 124"؟ويوجد عدة نسخ من الطائرة بينها "آن - 124 - 100" وهي نسخة مخصصة للشحن التجاري، وهي التي ظهرت في الصور الخاصة بالجسر الإغاثي السعودي في تركيا.وتعرضت تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، إلى زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح تقدر بنحو 24 ألف قتيل في الدولتين إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.

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رصد عسكري, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم