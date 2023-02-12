https://sputnikarabic.ae/20230212/أوستن-ونظيره-الأوكراني-يناقشان-أولويات-كييف-الدفاعية-قبل-اجتماع-بروكسل-1073403223.html

أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل

أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل

ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T04:41+0000

2023-02-12T04:41+0000

2023-02-12T05:07+0000

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وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بشأن أولويات اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ومتطلبات المدفعية والدفاع الجوي الأوكراني والتي ستناقش الأسبوع المقبل في بروكسل".وقال المتحدث باسم البنتاغون، "الوزير ريزنيكوف قدم تحديثا للديناميكيات على الأرض في أوكرانيا".يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى بلجيكا هذا الأسبوع للمشاركة في مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، واجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر انعقاده خلال يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في مقر الناتو.ويعد "هذا هو الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية منذ تشكيلها في أبريل/نيسان 2022".في نهاية الشهر الماضي، اعترف ريزنيكوف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا "صعب" وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستلام الدبابات التي وعد بها الغرب وتدريب الأفراد على استخدام المعدات. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات وتكون جاهزة للقتال بحلول مارس/آذار.وقالت وزارة الخارجية الروسية في يناير/كانون الثاني المنصرم، إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية لن يغير الوضع، لكنه سيرفع المواجهة بين الغرب وروسيا إلى مستوى جديد.في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه قد يتم استبدال ريزنيكوف برئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف في المستقبل القريب.

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العالم, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأمريكي, القوات الأوكرانية