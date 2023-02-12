https://sputnikarabic.ae/20230212/أوستن-ونظيره-الأوكراني-يناقشان-أولويات-كييف-الدفاعية-قبل-اجتماع-بروكسل-1073403223.html
أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل
أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T04:41+0000
2023-02-12T04:41+0000
2023-02-12T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_d690979f149cf245b74939bcae1e6ff0.jpg
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بشأن أولويات اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ومتطلبات المدفعية والدفاع الجوي الأوكراني والتي ستناقش الأسبوع المقبل في بروكسل".وقال المتحدث باسم البنتاغون، "الوزير ريزنيكوف قدم تحديثا للديناميكيات على الأرض في أوكرانيا".يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى بلجيكا هذا الأسبوع للمشاركة في مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، واجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر انعقاده خلال يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في مقر الناتو.ويعد "هذا هو الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية منذ تشكيلها في أبريل/نيسان 2022".في نهاية الشهر الماضي، اعترف ريزنيكوف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا "صعب" وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستلام الدبابات التي وعد بها الغرب وتدريب الأفراد على استخدام المعدات. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات وتكون جاهزة للقتال بحلول مارس/آذار.وقالت وزارة الخارجية الروسية في يناير/كانون الثاني المنصرم، إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية لن يغير الوضع، لكنه سيرفع المواجهة بين الغرب وروسيا إلى مستوى جديد.في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه قد يتم استبدال ريزنيكوف برئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230212/خلل-في-الرادار-البنتاغون-يؤكد-عدم-العثور-على-أي-جسم-طائر-فوق-مونتانا-1073402908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_51cea5dc0afdcb1e6c8f322deafdb2dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأمريكي, القوات الأوكرانية
العالم, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, وزير الدفاع الأمريكي, القوات الأوكرانية
أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل
04:41 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي.
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن
عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بشأن أولويات اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ومتطلبات المدفعية والدفاع الجوي الأوكراني والتي ستناقش الأسبوع المقبل في بروكسل".
وبحسب البيان ناقش أوستن وريزنيكوف أيضًا أهمية التسليم السريع للمساعدات الدفاعية لأوكرانيا، كما تعهدا بالبقاء على اتصال وثيق.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، "الوزير ريزنيكوف قدم تحديثا للديناميكيات على الأرض في أوكرانيا".
يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى بلجيكا هذا الأسبوع للمشاركة في مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، واجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر انعقاده خلال يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في مقر الناتو.
في نهاية الشهر الماضي، اعترف ريزنيكوف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا "صعب" وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستلام الدبابات التي وعد بها الغرب وتدريب الأفراد على استخدام المعدات. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات وتكون جاهزة للقتال بحلول مارس/آذار.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في يناير/كانون الثاني المنصرم، إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية لن يغير الوضع، لكنه سيرفع المواجهة بين الغرب وروسيا إلى مستوى جديد.
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه قد يتم استبدال ريزنيكوف برئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف في المستقبل القريب.