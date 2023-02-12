https://sputnikarabic.ae/20230212/أول-تعليق-لبايدن-على-إصلاح-القضاء-الإسرائيلي-إجراء-يتطلب-الإجماع-1073414259.html

أول تعليق لبايدن على "إصلاح القضاء" الإسرائيلي: إجراء يتطلب الإجماع

أول تعليق لبايدن على "إصلاح القضاء" الإسرائيلي: إجراء يتطلب الإجماع

علق جو بايدن الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، للمرة الأولى على خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية في الجهاز القضائي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T11:36+0000

2023-02-12T11:36+0000

2023-02-12T11:36+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

مظاهرة

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي قال عن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن الجهاز القضائي في البلاد، إن "إجراء تغييرات أساسية يتطلب بناء إجماع شعبي".وشدد الرئيس بايدن على أن استقلال النظام القضائي يعد عنصرا مهما من عناصر الديمقراطية، مضيفا أن "عبقرية الديمقراطية الأمريكية وكذلك الديمقراطية الإسرائيلية تكمن في أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى قضاء مستقل"، موضحا أن إجراء مثل هذه التغييرات يتطلب إجماعا واسعا من أجل اقتناع المواطنين به.وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في عدة مناطق من البلاد إسرائيل، ضد حكومة بنيامين نتنياهو.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أكثر من 115 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى المدن الرئيسية في البلاد للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.تشير التقديرات إلى خروج أكثر من 100 ألف متظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، وحاولي 15 ألفا آخرين في مدينة حيفا، في حين خرج المئات من الإسرائيليين للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بالجنوب.في حين قدرت صحيفة "هاآرتس" العبرية عدد المتظاهرين الإسرائيليين ضد السياسات القضائية لحكومة نتنياهو، حوالي 75 ألف فقط.ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السادس على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع إنطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).

https://sputnikarabic.ae/20230204/نتنياهو-التدخل-الأمريكي-بشأن-نظامنا-القضائي-غبي-وغير-ضروري-1073088552.html

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