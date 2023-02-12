https://sputnikarabic.ae/20230212/تركيا-8-آلاف-مبنى-في-مناطق-الزلزال-بحاجة-لإزالة-عاجلة-1073410157.html
تركيا: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة لإزالة عاجلة
تركيا: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة لإزالة عاجلة
أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية أن نحو 8 آلاف مبنى في 10 ولايات تضررت بالزلزال، بحاجة للإزالة العاجلة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:55+0000
2023-02-12T09:55+0000
2023-02-12T09:55+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وبحسب بيان للوزارة فإن، نحو 6 آلاف من موظفيها يقيّمون حاليا أحوال المباني في الولايات التي ضربها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.وقال البيان: "حتى الآن فحصنا 132898 مبنى في 10 ولايات... من بينهم 7584 منهارا أو بحاجة للإزالة على وجه السرعة و12617 مبنى غير صالح للسكن بسبب الأضرار".وأضافت الوزارة أن أكثر من 31 ألف مبنى أصيب بأضرار محدودة نتيجة للزلازل بينما لم يتضرر أكثر من 60 ألف على الإطلاق.ووفقا لتقديرات الوزارة فإن عمليات فحص جميع المباني في 10 ولايات سوف تكتمل خلال 3 أو 4 أيام.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, هدم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, هدم
تركيا: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة لإزالة عاجلة
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أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية أن نحو 8 آلاف مبنى في 10 ولايات تضررت بالزلزال، بحاجة للإزالة العاجلة.
إسطنبول - سبوتنيك. وبحسب بيان للوزارة فإن، نحو 6 آلاف من موظفيها يقيّمون حاليا أحوال المباني في الولايات التي ضربها الزلزال
المدمر الأسبوع الماضي.
وقال البيان: "حتى الآن فحصنا 132898 مبنى في 10 ولايات... من بينهم 7584 منهارا أو بحاجة للإزالة على وجه السرعة و12617 مبنى غير صالح للسكن بسبب الأضرار".
وأضافت الوزارة أن أكثر من 31 ألف مبنى أصيب بأضرار محدودة نتيجة للزلازل بينما لم يتضرر أكثر من 60 ألف على الإطلاق.
ووفقا لتقديرات الوزارة فإن عمليات فحص جميع المباني في 10 ولايات سوف تكتمل خلال 3 أو 4 أيام.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.