https://sputnikarabic.ae/20230212/تقرير-الناتو-يتخوف-من-عجز-الجيش-البريطاني-عن-قيادة-قوة-الرد-السريع-1073411697.html
تقرير: الناتو يتخوف من عجز الجيش البريطاني عن قيادة قوة الرد السريع
تقرير: الناتو يتخوف من عجز الجيش البريطاني عن قيادة قوة الرد السريع
يعتقد قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن القوات المسلحة البريطانية لن تكون قادرة على تولي قيادة قوة الرد السريع التابعة للحلف بسبب الاستنزاف المستمر لمواردها... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:03+0000
2023-02-12T11:03+0000
2023-02-12T11:03+0000
الجيش البريطاني
الناتو
العالم
الأخبار
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d7d6fcbc7d83be8a5836668d6f74d0c.jpg
ومن المقرر أن تتسلم المملكة المتحدة قيادة قوة الرد السريع لحلف شمال الأطلسي من ألمانيا في أواخر العام الجاري.لكن صحيفة "ديلي ميل" نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن الحلف طلب من برلين أن تظل في رئاسة القوة لعام آخر نظرا لأن لندن غير قادرة على توفير 5 آلاف جندي مطلوبين.وقال أحد هذه المصادر: "هناك مشكلات خطيرة في نقص الذخيرة ومعدات أخرى ويرجع ذلك جزئيا إلى عجز الإنفاق ولكن أيضا بسبب كميات العتاد والذخيرة التي نقدمها لأوكرانيا. قواتنا مضغوطة بسبب التدريب الذي تقدمه للقوات الأوكرانية".وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار تقرير نشرته صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش بسبب إرسال المدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا.وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تقييم-عسكري-صادم-هل-أصبح-الجيش-البريطاني-ضعيفا-فعلا-وغير-قادر-على-حماية-بلاده؟-1073049459.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2590f756d8ec06e68a943d079e205eaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش البريطاني, الناتو, العالم, الأخبار, بريطانيا
الجيش البريطاني, الناتو, العالم, الأخبار, بريطانيا
تقرير: الناتو يتخوف من عجز الجيش البريطاني عن قيادة قوة الرد السريع
تابعنا عبر
يعتقد قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن القوات المسلحة البريطانية لن تكون قادرة على تولي قيادة قوة الرد السريع التابعة للحلف بسبب الاستنزاف المستمر لمواردها العسكرية الناجم بشكل أساسي عن مساعدتها لأوكرانيا، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
ومن المقرر أن تتسلم المملكة المتحدة قيادة قوة الرد السريع لحلف شمال الأطلسي من ألمانيا في أواخر العام الجاري.
لكن صحيفة "ديلي ميل" نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية
أن الحلف طلب من برلين أن تظل في رئاسة القوة لعام آخر نظرا لأن لندن غير قادرة على توفير 5 آلاف جندي مطلوبين.
وقال أحد هذه المصادر: "هناك مشكلات خطيرة في نقص الذخيرة ومعدات أخرى ويرجع ذلك جزئيا إلى عجز الإنفاق ولكن أيضا بسبب كميات العتاد والذخيرة التي نقدمها لأوكرانيا. قواتنا مضغوطة بسبب التدريب الذي تقدمه للقوات الأوكرانية".
وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار تقرير نشرته صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود
البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن
بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.
وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش
بسبب إرسال المدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا.
وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.