https://sputnikarabic.ae/20230212/مطار-هاتاي-التركي-يستأنف-العمل-في-أعقاب-الزلزال-المدمر-1073426722.html

مطار هاتاي التركي يستأنف العمل في أعقاب الزلزال المدمر

مطار هاتاي التركي يستأنف العمل في أعقاب الزلزال المدمر

قالت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الأحد، إن مطار هاتاي في مدينة أنطاكيا جنوب شرق تركيا، استأنف عمله اليوم بعد أن تم إصلاح مدرجه الذي تضرر جراء... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T16:42+0000

2023-02-12T16:42+0000

2023-02-12T16:42+0000

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سبوتنيك. وكان مطار هاتاي التركي قد علق عملياته يوم الإثنين الماضي بعد الزلازل المدمرة التي هزت تركيا وسوريا المجاورة، وأوضحت الوزارة عبر تويتر "أصلحنا الأضرار التي لحقت بمدرج مطار هاتاي، وعاد المطار إلى الخدمة اليوم".ومن المتوقع أن تسهل عودة عمل المطار بشكل كبير تقديم المساعدات الإنسانية لسكان مقاطعة هاتاي وإعادة بناء الممتلكات التي دمرتها الكارثة.وتعرضت أجزاء من تركيا وسوريا، يوم الإثنين الماضي، لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي أودت بحياة نحو 30 ألف شخص، ودمرت آلاف المنازل، فيما بلغ عدد القتلى في سوريا حتى الآن 1408 قتيل و2341 مصابا، بحسب وزارة الصحة.وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

https://sputnikarabic.ae/20230212/تركيا-نفحص-السدود-يوميا-في-مناطق-الزلزال-والتشققات-غير-مقلقة-1073409148.html

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