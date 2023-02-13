https://sputnikarabic.ae/20230213/السلطات-التركية-تأمر-باعتقال-31-شخصا-في-قضية-مخالفات-البناء-1073445679.html
السلطات التركية تأمر باعتقال 31 شخصا في قضية مخالفات البناء
السلطات التركية تأمر باعتقال 31 شخصا في قضية مخالفات البناء
أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T08:58+0000
2023-02-13T08:58+0000
2023-02-13T08:58+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقًا بشأن الخلل في المباني التي انهارت جراء الزلزال، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي هابر".وذكرت الوسيلة الإعلامية أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الموقوفين في القضية.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/مطار-هاتاي-التركي-يستأنف-العمل-في-أعقاب-الزلزال-المدمر-1073426722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, العالم, اعتقالات
أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, العالم, اعتقالات
السلطات التركية تأمر باعتقال 31 شخصا في قضية مخالفات البناء
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أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال.
أنقرة- سبوتنيك. وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقًا بشأن الخلل في المباني التي انهارت جراء الزلزال
، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي هابر".
وذكرت الوسيلة الإعلامية أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الموقوفين في القضية.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.