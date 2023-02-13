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https://sputnikarabic.ae/20230213/السلطات-السورية-تعلن-انتهاء-أعمال-البحث-عن-ضحايا-الزلزال-في-اللاذقية-1073477414.html
السلطات السورية تعلن انتهاء أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في اللاذقية
السلطات السورية تعلن انتهاء أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في اللاذقية
أعلن محافظ اللاذقية عامر هلال، انتهاء أعمال البحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال في جميع المواقع باللاذقية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T20:06+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال هلال في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن عدد المتضررين جراء هذا الزلزال يتجاوز 142 ألف مواطن.وأضاف أن "عدد ضحايا الزلزال في المحافظة وصل إلى 805 حالات وفاة، و1131 مصابا، بينما يوجد 103 أبنية منهارة بشكل كلي، و247 بناء آيلا للسقوط".وقال محافظ اللاذقية إن "هناك 47 مركزا للإيواء على مستوى المحافظة"، مشيرا إلى أنه جرى بدء توزيع المساعدات للمتضررين منذ اليوم الأول.وتابع: "شكلنا لجان سلامة بالاتفاق مع نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، وحتى اليوم أنجزوا تقييما إنشائيا لـ 70 في المئة من مباني المحافظة، وسيتم الانتهاء من باقي الأبنية خلال 48 ساعة".وأردف: "بحسب التقييم، قررت اللجان هدم بعض المباني في مناطق عدة في جبلة واللاذقية، وستتم المباشرة بعملية الهدم خلال اليومين القادمين بعد تأمين السلامة للأبنية المجاورة".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

السلطات السورية تعلن انتهاء أعمال البحث عن ضحايا الزلزال في اللاذقية

20:06 GMT 13.02.2023
© Sputnikتداعيات الزلزال المدمر في سوريا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية
تداعيات الزلزال المدمر في سوريا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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أعلن محافظ اللاذقية عامر هلال، انتهاء أعمال البحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال في جميع المواقع باللاذقية.
دمشق - سبوتنيك. وقال هلال في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن عدد المتضررين جراء هذا الزلزال يتجاوز 142 ألف مواطن.
وأضاف أن "عدد ضحايا الزلزال في المحافظة وصل إلى 805 حالات وفاة، و1131 مصابا، بينما يوجد 103 أبنية منهارة بشكل كلي، و247 بناء آيلا للسقوط".
‏سبوتنيك تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
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أمس, 16:14 GMT
وقال محافظ اللاذقية إن "هناك 47 مركزا للإيواء على مستوى المحافظة"، مشيرا إلى أنه جرى بدء توزيع المساعدات للمتضررين منذ اليوم الأول.
وتابع: "شكلنا لجان سلامة بالاتفاق مع نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، وحتى اليوم أنجزوا تقييما إنشائيا لـ 70 في المئة من مباني المحافظة، وسيتم الانتهاء من باقي الأبنية خلال 48 ساعة".
وأردف: "بحسب التقييم، قررت اللجان هدم بعض المباني في مناطق عدة في جبلة واللاذقية، وستتم المباشرة بعملية الهدم خلال اليومين القادمين بعد تأمين السلامة للأبنية المجاورة".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
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