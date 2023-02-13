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https://sputnikarabic.ae/20230213/صحيفة-تكشف-عن-القوة-التكنولوجية-العظمى-في-العالم-1073448029.html
صحيفة تكشف عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم
صحيفة تكشف عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم
كشفت صحيفة "ناشيونال إنتريست"، في مقال لها عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم، معتبرةً أن هذه القوة تسبب قلقا أمريكيا متزايدا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T09:50+0000
2023-02-13T09:50+0000
العالم
تكنولوجيا
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وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة التكنولوجية المتزايدة للصين أصبحت في الوقت الحالي إحدى القضايا الرئيسية التي تلعب دورا في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.ونوهت الصحيفة إلى أنه في ظل البيئة الدولية المشحونة اليوم، توفر الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، وتكنولوجيا الكم، وتكنولوجيا الفضاء بشكل عام، توفر جميعها مزايا استثنائية للدول وتشكل أساسيات المنافسة على تصدر القوة العالمية.واعتبرت الصحيفة أن الصين، التي جذبت الانتباه من خلال استثماراتها وسياساتها في هذه المجالات، قد بدأت في الظهور كخصم مهم للولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أنوتساءلت الصحيفة عن السبب الذي يجعل هذا النهج الصيني مقلق للدول الأوروبية أخيرا، وحاولت وضع إجابات لهذا السؤال.أعلن مجلس الوزراء الصيني في أوائل عام 2006، أنه يرى في التكنولوجيا المبتكرة خيارا استراتيجيا ضمن الخطة الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا (2006-2020).وفي هذا السياق، بدأت الصين، التي تركز على تعزيز قدراتها في مجالات مثل الطائرات من دون طيار والفضاء، في نشر استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية.بالإضافة إلى ذلك، ركزت الصين بشكل خاص على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، وجمع البيانات الضخمة، حيث يوفر التطور التكنولوجي أيضا فرصا اقتصادية واسعة النطاق للصين، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهها بكين في تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة وزيادة حصتها في السوق في مواجهة شركات أمريكية عملاقة، إلا أن السياسيين الصينيين يحاولون زيادة قدرة الصين في منافسة عمالقة الصناعية من خلال طرح عدة شركات مثل "شاومي" و"هواوي" و"علي بابا"، وغيرها.وزعمت الصحيفة أن الغرض الآخر من استثمارات الصين في التكنولوجيا المبتكرة هو دمج هذه القدرات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في المجال العسكري.تماشياً مع هذه العقيدة، فإن الشركات المملوكة للدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث في شراكة مع الجيش الصيني. في هذه المرحلة، "تبرز التكنولوجيا الكمومية، والقدرات الإلكترونية، وبرامج الفضاء والأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية لاستراتيجية التكامل المدني العسكري في الصين".
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العالم, تكنولوجيا
العالم, تكنولوجيا

صحيفة تكشف عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم

09:50 GMT 13.02.2023
© Photo / unsplash/Adi Goldsteinرقاقة إلكترونية
رقاقة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Photo / unsplash/Adi Goldstein
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كشفت صحيفة "ناشيونال إنتريست"، في مقال لها عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم، معتبرةً أن هذه القوة تسبب قلقا أمريكيا متزايدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة التكنولوجية المتزايدة للصين أصبحت في الوقت الحالي إحدى القضايا الرئيسية التي تلعب دورا في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.
ونوهت الصحيفة إلى أنه في ظل البيئة الدولية المشحونة اليوم، توفر الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، وتكنولوجيا الكم، وتكنولوجيا الفضاء بشكل عام، توفر جميعها مزايا استثنائية للدول وتشكل أساسيات المنافسة على تصدر القوة العالمية.
واعتبرت الصحيفة أن الصين، التي جذبت الانتباه من خلال استثماراتها وسياساتها في هذه المجالات، قد بدأت في الظهور كخصم مهم للولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن

"الصين تهدف إلى الاستفادة من الفرص السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية التي توفرها التقنيات المبتكرة لتصبح رائدة العالم في مجال التكنولوجيا. وتهدف استراتيجية الصين، التي تعمل بموجبها جميع آليات الدولة الصينية بشكل متكامل، إلى زيادة الدعم للشركات المملوكة للدولة، وإعطاء الأولوية لأنشطة البحث العلمي والتطوير، وضمان التصنيع العالي التقنية، وتعزيز برامج الابتكار".

وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي يجعل هذا النهج الصيني مقلق للدول الأوروبية أخيرا، وحاولت وضع إجابات لهذا السؤال.
أعلن مجلس الوزراء الصيني في أوائل عام 2006، أنه يرى في التكنولوجيا المبتكرة خيارا استراتيجيا ضمن الخطة الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا (2006-2020).
وفي هذا السياق، بدأت الصين، التي تركز على تعزيز قدراتها في مجالات مثل الطائرات من دون طيار والفضاء، في نشر استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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وفي إطار برنامج 973، الذي بدأ في عام 2009 بتنسيق من وزارة العلوم والتكنولوجيا، زادت الصين من دعمها للعديد من البرامج العلمية، بما في ذلك تكنولوجيا الكم، وتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، والقدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأنظمة التشغيل الآلي والروبوتات.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الصين بشكل خاص على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، وجمع البيانات الضخمة، حيث يوفر التطور التكنولوجي أيضا فرصا اقتصادية واسعة النطاق للصين، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهها بكين في تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة وزيادة حصتها في السوق في مواجهة شركات أمريكية عملاقة، إلا أن السياسيين الصينيين يحاولون زيادة قدرة الصين في منافسة عمالقة الصناعية من خلال طرح عدة شركات مثل "شاومي" و"هواوي" و"علي بابا"، وغيرها.
وزعمت الصحيفة أن الغرض الآخر من استثمارات الصين في التكنولوجيا المبتكرة هو دمج هذه القدرات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في المجال العسكري.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها القوات الجوية الأمريكية طيارًا في سلاح الجو الأمريكي يقلع في طائرة من طراز إف-22 رابتور في قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة بولاية فيرجينيا، يوم 4 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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وبحسب الصحيفة، فقد بدأت الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ، بعملية إصلاح بنية الجيش في عام 2015 "كجزء من سياسة التكامل المدني والعسكري"، ومنذ ذلك الحين حسنت قدرات قوات الدعم الاستراتيجي للجيش الصيني في مجالات الفضاء والحرب الإلكترونية، وتهدف بكين أثناء عملية تحديث جيشها، بحسب المصدر، إلى "تطبيق عقيدة عسكرية جديدة تقوم على المنافسة في الفضاء والحروب المستقبلية".

تماشياً مع هذه العقيدة، فإن الشركات المملوكة للدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث في شراكة مع الجيش الصيني. في هذه المرحلة، "تبرز التكنولوجيا الكمومية، والقدرات الإلكترونية، وبرامج الفضاء والأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية لاستراتيجية التكامل المدني العسكري في الصين".
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