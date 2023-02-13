https://sputnikarabic.ae/20230213/صحيفة-تكشف-عن-القوة-التكنولوجية-العظمى-في-العالم-1073448029.html

صحيفة تكشف عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم

صحيفة تكشف عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم

كشفت صحيفة "ناشيونال إنتريست"، في مقال لها عن "القوة التكنولوجية العظمى" في العالم، معتبرةً أن هذه القوة تسبب قلقا أمريكيا متزايدا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T09:50+0000

2023-02-13T09:50+0000

2023-02-13T09:50+0000

العالم

تكنولوجيا

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وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة التكنولوجية المتزايدة للصين أصبحت في الوقت الحالي إحدى القضايا الرئيسية التي تلعب دورا في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.ونوهت الصحيفة إلى أنه في ظل البيئة الدولية المشحونة اليوم، توفر الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، وتكنولوجيا الكم، وتكنولوجيا الفضاء بشكل عام، توفر جميعها مزايا استثنائية للدول وتشكل أساسيات المنافسة على تصدر القوة العالمية.واعتبرت الصحيفة أن الصين، التي جذبت الانتباه من خلال استثماراتها وسياساتها في هذه المجالات، قد بدأت في الظهور كخصم مهم للولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أنوتساءلت الصحيفة عن السبب الذي يجعل هذا النهج الصيني مقلق للدول الأوروبية أخيرا، وحاولت وضع إجابات لهذا السؤال.أعلن مجلس الوزراء الصيني في أوائل عام 2006، أنه يرى في التكنولوجيا المبتكرة خيارا استراتيجيا ضمن الخطة الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا (2006-2020).وفي هذا السياق، بدأت الصين، التي تركز على تعزيز قدراتها في مجالات مثل الطائرات من دون طيار والفضاء، في نشر استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية.بالإضافة إلى ذلك، ركزت الصين بشكل خاص على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، وجمع البيانات الضخمة، حيث يوفر التطور التكنولوجي أيضا فرصا اقتصادية واسعة النطاق للصين، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهها بكين في تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة وزيادة حصتها في السوق في مواجهة شركات أمريكية عملاقة، إلا أن السياسيين الصينيين يحاولون زيادة قدرة الصين في منافسة عمالقة الصناعية من خلال طرح عدة شركات مثل "شاومي" و"هواوي" و"علي بابا"، وغيرها.وزعمت الصحيفة أن الغرض الآخر من استثمارات الصين في التكنولوجيا المبتكرة هو دمج هذه القدرات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في المجال العسكري.تماشياً مع هذه العقيدة، فإن الشركات المملوكة للدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث في شراكة مع الجيش الصيني. في هذه المرحلة، "تبرز التكنولوجيا الكمومية، والقدرات الإلكترونية، وبرامج الفضاء والأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية لاستراتيجية التكامل المدني العسكري في الصين".

https://sputnikarabic.ae/20230213/بكين-رصدنا-مناطيد-أمريكية-خرقت-المجال-الجوي-الصيني-أكثر-من-10-مرات-منذ-2022-1073447529.html

https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-العشرات-من-المناطيد-الصينية-تظهر-فوق-تايوان--1073438443.html

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