https://sputnikarabic.ae/20230214/أخفيت-داخل-مواد-تنظيف-الأردن-يلقي-القبض-على-شبكة-تهريب-مخدرات-لدول-مجاورة-1073522680.html

"أخفيت داخل مواد تنظيف"... الأردن يلقي القبض على شبكة تهريب مخدرات لدول مجاورة

"أخفيت داخل مواد تنظيف"... الأردن يلقي القبض على شبكة تهريب مخدرات لدول مجاورة

ألقت عناصر إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أعضاء شبكة لتهريب المخدرات لدول مجاورة، بعد 3 أشهر من المتابعة والتحقيق. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T15:21+0000

2023-02-14T15:21+0000

2023-02-14T15:21+0000

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ونقلت قناة المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، عن عامر السرطاوي، الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن قوات إدارة مكافحة المخدرات في المملكة نجحت في القبض على شبكة لتهريب المخدرات لدول مجاورة، وإحباط تهريب لـ 800 ألف حبة مخدرة لدولة مجاورة.وأشار بيان لمديرية الأمن العام الأردنية إلى أنه ورد لإدارة مكافحة المخدرات في البلاد معلومات استخبارية منذ نحو ثلاثة أشهر تتعلق بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة، لكنها في الوقت نفسه تمتد بارتباطات مع شبكة إقليمية لتهريب المواد المخدرة.وخلال تلك الفترة الزمنية، تولى فريق تحقيق خاص من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأردنية، متابعة وجمع المعلومات من داخل المملكة وخارجها وهو ما أفضى إلى تحديد أعضاء تلك الشبكة داخل البلاد وأماكن نشاطاتهم وإخفائهم للمواد المخدرة في محافظات العاصمة عمان والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة.وبعد توفر المعلومات والتأكد منها، جرت مداهمة مواقع وأماكن إخفاء المواد المخدرة جميعا وفي الوقت نفسه، حيث تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص، 4 منهم من جنسية عربية، أكد البيان الأردني أنهم جزء من حلقة إقليمية للاتجار في المخدرات وتهريب لدول الإقليم.وجرى ضبط 85 كرتونة تحوي مواد تنظيف، أُخفي بداخلها 800 ألف حبة مخدرة، وهي حوالي 150 كغم بطريقة مخفية، حيث أشار البيان الأردني إلى أنه تم إعداد تلك المواد لتهريبها لإحدى دول الجوار.وشدد عامر السرطاوي، الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، على التحقيقات ما تزال جارية.

https://sputnikarabic.ae/20221226/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-تهريب-مخدرات-قادمة-من-الأراضي-السورية-1071621865.html

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