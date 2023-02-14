https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يطيح-بقيادات-لـداعش-متورطين-في-ارتكاب-جرائم-إرهابية-داخل-البلاد-وخارجها-1073532765.html

العراق يطيح بقيادات لـ"داعش" متورطين في ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها

العراق يطيح بقيادات لـ"داعش" متورطين في ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية والإطاحة بقيادات لتنظيم "داعش" الإرهابي، تورطوا في عمليات داخل البلاد وخارجها. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T20:31+0000

2023-02-14T20:31+0000

2023-02-14T20:31+0000

العراق

أخبار العالم العربي

تنظيم داعش الإرهابي

بغداد

محافظة الأنبار

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للجهاز الوطني العراقي، أنه في عملية استخباراتية نوعية خارج حدود البلاد، تمكن جهاز المخابرات العراقي من إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) سبق أن تورطوا في ارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه.ونجحت عناصر الجهاز الوطني العراقي في تعقب هؤلاء الإرهابية في أكثر من دولة، حيث تمكنت تلك العناصر من إلقاء القبض عليهم في إحدى الدول غير المجاورة واقتيادهم داخل العراق.وقامت عناصر المخابرات العراقية بتسليم تلك القيادات الإرهابية إلى "الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل"، في وقت شدد بيان جهاز المخابرات الوطني على "الذود عن أمن العراق وسلامته من خلال جهد استخباري استباقي نوعي يضمن الأمن ويحقق الاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب".ويوم الأحد الماضي، قُتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" في غارة جوية للطيران العراقي، استهدفت موقعهم في محافظة ديالى شرقي العراق.وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضربة جوية لموقع يختبئ فيه عدد من عناصر داعش الإرهابي ضمن مقتربات سد حمرين في محافظة ديالى.. والمعلومات الأولية تفيد بمقتل 6 من عناصر التنظيم الإرهابي في الضربة".وفي وقت سابق، تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".وأضافت المديرية أنه "تم نصب كمائن محكمة في بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".

https://sputnikarabic.ae/20230204/العراق-تعويض-500-عائلة-في-كركوك-تدمرت-منازلها-بسبب-داعش-1073094205.html

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العراق, أخبار العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, بغداد, محافظة الأنبار