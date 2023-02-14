https://sputnikarabic.ae/20230214/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-تطوير-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بين-روسيا-وأذربيجان-1073533722.html
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:56+0000
2023-02-14T20:56+0000
2023-02-14T20:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أذربيجان
العالم
أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058998318_0:223:3133:1985_1920x0_80_0_0_ba6ef585ca2c6b401e556235e2c73b03.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وبحث الطرفان سبل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل".وتطرق الرئيسان إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية.وشدد الرئيسان على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الكرملين-بوتين-وعلييف-ناقشا-هاتفيا-تنفيذ-الاتفاقيات-الثلاثية-بين-موسكو-ويريفان-وباكو-1070559825.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058998318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7c1b60ec38d38b7661bb6b18f96c5ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وبحث الطرفان سبل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل".
26 نوفمبر 2022, 10:18 GMT
وتطرق الرئيسان إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية.
وشدد الرئيسان على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان
وأرمينيا على أعلى مستوى.
وأكد الرئيسان
أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات.