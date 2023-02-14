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https://sputnikarabic.ae/20230214/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-تطوير-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بين-روسيا-وأذربيجان-1073533722.html
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:56+0000
2023-02-14T20:56+0000
روسيا
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فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وبحث الطرفان سبل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل".وتطرق الرئيسان إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية.وشدد الرئيسان على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الكرملين-بوتين-وعلييف-ناقشا-هاتفيا-تنفيذ-الاتفاقيات-الثلاثية-بين-موسكو-ويريفان-وباكو-1070559825.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين

الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان

20:56 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Maxim Klementiev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Maxim Klementiev
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وبحث الطرفان سبل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل".
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
الكرملين: بوتين وعلييف ناقشا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو ويريفان وباكو
26 نوفمبر 2022, 10:18 GMT
وتطرق الرئيسان إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية.
وشدد الرئيسان على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.
وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات.
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