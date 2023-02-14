https://sputnikarabic.ae/20230214/خبير-أزمة-الأجسام-الطائرة-المجهولة-لن-تخفي-مشاكل-الدفاع-الجوي-الأمريكي-1073533522.html

خبير: أزمة "الأجسام الطائرة المجهولة" لن تخفي مشاكل الدفاع الجوي الأمريكي

خبير: أزمة "الأجسام الطائرة المجهولة" لن تخفي مشاكل الدفاع الجوي الأمريكي

أفاد الخبير في العلوم العسكرية الروسي قسطنطين سيفكوف، بأن الضجة في وسائل الإعلام الأمريكية حول الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها فوق الولايات المتحدة وكندا، ليست... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T20:50+0000

2023-02-14T20:50+0000

2023-02-14T20:50+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار كندا

روسيا

التيار الشمالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png

موسكو - سبوتنيك. وقال سيفكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قد يكون سنودن على حق، ونحن نتحدث عن حملة إعلامية موجهة، ولكن مهما كانت، فإن حقيقة أن هذه الأجسام الطائرة تحلق بهذه الأعداد ولهذا المدى من الوقت فوق الولايات المتحدة وكندا فهذا وصمة عار… نعم، تم إسقاطهم، لكن بعد أن حلقوا فوق نصف القارة، وهذا لا يشير إلى أفضل حالة للدفاع الجوي الأمريكي ".ووفقا لضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، فإن الذعر من احتمال وجود أجسام طائرة من خارج الأرض أسقطت فوق الولايات المتحدة وكندا يهدف إلى صرف انتباه الصحفيين عن التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي".وبدوره، شدد خبير عسكري روسي آخر، هو أليكسي ليونكوف، على أن الولايات المتحدة "تطلق موضوع" الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، عندما يكون من الضروري تحويل انتباه الجمهور عن شيء ما، مشيرا إلى أن الاهتمام بتفجيرات "التيار الشمالي" في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بالفعل بعد تحقيق الصحفي المشهور سيمور هيرش.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته بتشكيل فريق مشترك بين الوكالات لإجراء تحليل معمق لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة بعد وقوع حوادث في شمال البلاد وفي كندا.ولم يستبعد رئيس قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، جلين فان هيرك، أن طبيعة هذه الأجسام الطائرة هي من خارج كوكب الأرض، مضيفا أن الاستنتاج النهائي بشأن هذا الحساب يجب أن تتوصل إليه الأجهزة الاستخباراتية.

https://sputnikarabic.ae/20230213/البيت-الأبيض-لا-يرى-مسوغا-لاعتبار-الأجسام-الطائرة-دخيلة-من-الفضاء-1073478006.html

https://sputnikarabic.ae/20230214/بايدن-يأمر-بتشكيل-فريق-لدراسة-متعمقة-للأجسام-الطائرة-المجهولة-الهوية-1073481628.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, روسيا, التيار الشمالي