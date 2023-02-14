https://sputnikarabic.ae/20230214/محمد-بن-زايد-يؤكد-وقوف-الإمارات-إلى-جانب-السودان-1073536576.html
محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب السودان
محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب السودان
أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مباحثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T21:47+0000
2023-02-14T21:47+0000
2023-02-14T21:49+0000
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جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد للبرهان والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.تناولت مباحثات الجانبان العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والسودان وسبل تطويرها كما تناولا أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشتركة بما يساهم في خدمة مصالح البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتحدث البرهان عن تطورات الأوضاع السياسية في السودان بعد توقيع الإتفاق الإطاري ومساعي توسيع قاعدة المشاركة حتى يتم تشكيل حكومة مدنية يمكنها قيادة السودان خلال ما تبقى من فترة انتقالية.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مواصلة الإمارات دعمها للسودان حتى يتمكن من تجاوز الأزمة الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الإمارات-تقود-عملية-دولية-كبرى-لاعتقال-شبكة-تهريب-البشر-في-السودان-1071972833.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/البرهان-هناك-توافق-سوداني-إثيوبي-حول-قضايا-سد-النهضة-1072739813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن
محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب السودان
21:47 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مباحثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي.
جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد للبرهان والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.
تناولت مباحثات الجانبان العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والسودان وسبل تطويرها كما تناولا أوجه التعاون المشترك
في شتى المجالات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشتركة بما يساهم في خدمة مصالح البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية
ذات الاهتمام المشترك.
وتحدث البرهان عن تطورات الأوضاع السياسية في السودان بعد توقيع الإتفاق الإطاري ومساعي توسيع قاعدة المشاركة حتى يتم تشكيل حكومة مدنية يمكنها قيادة السودان خلال ما تبقى من فترة انتقالية.
ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مواصلة الإمارات
دعمها للسودان حتى يتمكن من تجاوز الأزمة الحالية.