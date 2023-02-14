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الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-ميغ-29-أوكرانية-في-دونيتسك-1073508656.html
الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية
الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء في منطقة تشيريفكوفا أسقطت طائرة "ميغ 29" أوكرانية، كما تم إسقاط مروحية "مي 8" أوكرانية... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T11:35+0000
2023-02-14T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" أضرارا فادحة بالعدو، أرواحا وعتادا في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى دفورشنايا وتابايفكا وبيشانوي و بيريستوفويه في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي نفذها الطيران العملياتي – التكتيكي ونيران المدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تيرني وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأردف اليبان: "تم تدمير أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات وأربع مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" وراجمة صواريخ أثناء العمليات الهجومية التي شنتها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبّد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية التابعة لمجموعة قوات الشرق (فوستوك) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادني وأوريخوف التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو هناك 40 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفعان من طراز "مستا بي" و"دي 30".وعلى محور تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا بي"خلال غارات مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أنتونوفكا في مقاطعة خيرسون وفيسيلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/صحيفة-المقاتلات-الغربية-غير-مهيئة-لظروف-الصراع-في-أوكرانيا-1073403938.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية

11:35 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 14.02.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikoالمقاتلة سو - 35
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdiko
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء في منطقة تشيريفكوفا أسقطت طائرة "ميغ 29" أوكرانية، كما تم إسقاط مروحية "مي 8" أوكرانية في سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" أضرارا فادحة بالعدو، أرواحا وعتادا في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى دفورشنايا وتابايفكا وبيشانوي و بيريستوفويه في مقاطعة خاركوف".

وتم القضاء إثر ذلك على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا وخمس شاحنات صغيرة وثلاث سيارات عسكرية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه.

وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي نفذها الطيران العملياتي – التكتيكي ونيران المدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تيرني وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكريتين، ومدافع هاوتزر "دي 30"، وراجمة "غراد".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:46 GMT
وأردف اليبان: "تم تدمير أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات وأربع مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" وراجمة صواريخ أثناء العمليات الهجومية التي شنتها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات آليات عسكرية تابعة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبّد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية التابعة لمجموعة قوات الشرق (فوستوك) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادني وأوريخوف التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
صحيفة: المقاتلات الغربية غير مهيئة لظروف الصراع في أوكرانيا
12 فبراير, 05:55 GMT
وبلغت خسائر العدو هناك 40 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفعان من طراز "مستا بي" و"دي 30".
أيضا في منطقة قرية مالينوفكا، في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
8 فبراير, 12:06 GMT
وفي منطقة موناتشينوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز قيادة وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا بي"خلال غارات مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أنتونوفكا في مقاطعة خيرسون وفيسيلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:43 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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