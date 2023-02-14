https://sputnikarabic.ae/20230214/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-ميغ-29-أوكرانية-في-دونيتسك-1073508656.html

الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية

الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء في منطقة تشيريفكوفا أسقطت طائرة "ميغ 29" أوكرانية، كما تم إسقاط مروحية "مي 8" أوكرانية... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T11:35+0000

2023-02-14T11:35+0000

2023-02-14T12:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" أضرارا فادحة بالعدو، أرواحا وعتادا في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى دفورشنايا وتابايفكا وبيشانوي و بيريستوفويه في مقاطعة خاركوف".وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي نفذها الطيران العملياتي – التكتيكي ونيران المدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تيرني وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، و ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأردف اليبان: "تم تدمير أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات وأربع مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" وراجمة صواريخ أثناء العمليات الهجومية التي شنتها مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية في اتجاه دونيتسك".وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبّد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية التابعة لمجموعة قوات الشرق (فوستوك) وحدات القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادني وأوريخوف التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو هناك 40 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفعان من طراز "مستا بي" و"دي 30".وعلى محور تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا بي"خلال غارات مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أنتونوفكا في مقاطعة خيرسون وفيسيلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

https://sputnikarabic.ae/20230212/صحيفة-المقاتلات-الغربية-غير-مهيئة-لظروف-الصراع-في-أوكرانيا-1073403938.html

https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html

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روسيا, رصد عسكري