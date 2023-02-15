https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التركي-سنشد-مبان-آمنة-مكان-كل-مبنى-هدمه-الزلزال-1073577577.html
الرئيس التركي: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال
الرئيس التركي: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستشيد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تسبب الزلزال في هدمه. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T21:45+0000
2023-02-15T21:45+0000
2023-02-15T21:48+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
رجب طيب أردوغان
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة لجمع التبرعات لصالح متضرري الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد".وأوضح أردوغان أنه اعتبارا من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، ستضع حكومته حجر الأساس لـ 30 ألف وحدة سكنية.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-تركيا-تبني-30-ألف-منزل-بمنطقة-الزلزال-في-مارس-1073537678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
الرئيس التركي: سنقيم مبان آمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال
21:45 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 21:48 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستشيد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تسبب الزلزال في هدمه.
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة لجمع التبرعات لصالح متضرري الزلزال
، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي: "هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد".
وأوضح أردوغان أنه اعتبارا من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، ستضع حكومته حجر الأساس لـ 30 ألف وحدة سكنية.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.