https://sputnikarabic.ae/20230215/نداء-أممي-لجمع-نحو-400-مليون-دولار-لمساعدة-سوريا-وجمعيات-إنسانية-تناضل-لأجل-إغاثة-منكوبي-الزلزال--1073563706.html

نداء أممي لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا.. وجمعيات إنسانية تناضل لأجل إغاثة منكوبي الزلزال

نداء أممي لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا.. وجمعيات إنسانية تناضل لأجل إغاثة منكوبي الزلزال

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إنه لن يكون هناك أي تمييز بين من يحصلون على مساعدات الإغاثة من جراء الزلزال. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T14:36+0000

2023-02-15T14:36+0000

2023-02-15T14:36+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

زلزال

إغاثة

منظمة الأمم المتحدة

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15~2 Sputnik Interview نداء أممي لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا وجمعيات إنسانية تناضل لأجل إغاثة منكوبي الزلزال

وأضاف الصباغ أن الإمدادات ستصل لمن يحتاجونها بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار الحكومة أو المعارضة.تأتي تلك التصريحات في وقت دخلت فيه أولى شحنات المساعدات الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمالي سوريا عبر معبر حدودي مع تركيا أعيد فتحه مؤخراً.وكان نشطاء وفرق الطوارئ قد انتقدوا بطء استجابة الأمم المتحدة للزلزال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في ظل وصول طائرات تحمل شحنات من المساعدات الإنسانية وتُسلم إلى المطارات تسيطر عليها الحكومة.في حديثه مع "سبوتنيك"، قال مصطفى الإبراهيمي المدير التنفيذي لجمعية سفراء الخير في الداخل السوري، والمسؤول عن التعاون والشراكات مع المنظمات المحلية والدولية إن منطقة شمال غرب سوريا تشهد دمارا كبيرا والواقع الذي يعيشه الناس بعد الزلزال كارثي، وأي دولة تقف عاجزة مع هذه الظروف.وقد ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي من أجل جمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وهي كارثة أودت بحياة الآلاف وتركت الملايين في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية.وقال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، خلال مناشدة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأموال ستوفر "إغاثة تنقذ حياة" نحو خمسة ملايين سوري وستغطي فترة قرابة ثلاثة أشهر.وأضاف أن المنظمة على وشك إطلاق مناشدة مماثلة من أجل تركيا.وكان غوتيريش قد اعلن أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وافق على فتح معبرين حدوديين آخرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا للسماح بدخول المساعدات.وفي لقائها مع "سبوتنيك"، اعتبرت الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، جيهان أبو زيد، أن ظروف إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة في سوريا وتركيا كانت مختلفة بشكل كلي إلا أنه أيضا توجد بعض التشابهات.وأوضحت أن المناطق السورية المنكوبة تقع تحت سيطرة أكثر من جهة، الأمر الذي يصعب دخول المساعدات، لأنه يحتاج إلى تفاوض مع كل جهة على حدة، مما قلص منافذ الدخول.وبيّنت أن الوضع في الجانب التركي صعب كذلك، نظرا لانهيار البنية الأساسية تماما، ما جعل المساعدات صعبة، ولكن آلية وصولها أسهل من سوريا.وأكدت أنه لا يوجد تعمد في عدم إيصال المساعدات إلى سوريا، بسبب تعرض سوريا لعقوبات، ما أدى إلى تأخر كبير في إيصال المساعدات.

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لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, زلزال, إغاثة, منظمة الأمم المتحدة