https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html
وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتعبير عن التضامن مع البلدين المتضررين من الزلزال
وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتعبير عن التضامن مع البلدين المتضررين من الزلزال
يقوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، "بزيارة كل من سوريا وتركيا، للتعبير عن تضامن الأردن مع هذين البلدين، في مواجهة تبعات الزلزال المدمر". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:38+0000
2023-02-15T08:38+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "الصفدي يقوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين، في مواجهة تبعات الهزات الأرضية، التي ضربتهما".ووجه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتعبير عن التضامن مع البلدين المتضررين من الزلزال
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يقوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، "بزيارة كل من سوريا وتركيا، للتعبير عن تضامن الأردن مع هذين البلدين، في مواجهة تبعات الزلزال المدمر".
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "الصفدي يقوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين، في مواجهة تبعات الهزات الأرضية، التي ضربتهما".
وأضاف البيان أن "الصفدي سيبحث في تركيا وسوريا، الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية، التي يحتاجها البلدان؛ وسوف يؤكد استمرار المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين، تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
ووجه العاهل الأردني، فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد
، والتركي رجب طيب أردوغان.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.