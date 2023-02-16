عربي
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
https://sputnikarabic.ae/20230216/كوريا-الجنوبية-تصف-جارتها-الشمالية-بـالعدو-لأول-مرة-منذ-6-سنوات-1073619303.html
كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ"العدو" لأول مرة منذ 6 سنوات
كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ"العدو" لأول مرة منذ 6 سنوات
قالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، إن الكتاب الأبيض للدفاع في سيئول لعام 2022 يعرّف كوريا الشمالية على أنها "العدو"، وذلك لأول مرة منذ 6... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:16+0000
2023-02-16T15:16+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03b1bcbebcc27a71082b63e97a2bfc35.jpg
سيئول - سبوتنيك. وجاء في البيان الرسمي: "الكتاب الأبيض الجديد للدفاع يصف حكومة كوريا الشمالية وجيشها بأعداء كوريا الجنوبية".وتعكس الوثيقة التي تصدر كل عامين، التغييرات في هيكل وقدرة القوات العسكرية لكوريا الشمالية، وتسلّط الوثيقة الضوء على أن بيونغ يانغ وصفت كوريا الجنوبية بأنها "عدو محدد"، في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الحاكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.كما يشير الكتاب الأبيض إلى أن "كوريا الشمالية انتهكت مرارا الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين بشأن - تصعيد التوترات في 19 سبتمبر/ أيلول 2018".ومن بين أمور أخرى، يصف الكتاب الأبيض القدرات النووية لكوريا الشمالية، إذ يشير إلى أن "بيونغ يانغ تمتلك حاليا ما يقرب من 154 رطلا من "البلوتونيوم"، وكمية "كبيرة" من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما يبلغ عدد الأفراد العسكريين النشطين في كوريا الشمالية 1.28 مليون شخص، فيما تمتلك بيونغ يانغ حوالي 4300 دبابة، و420 سفينة حربية سطحية، و70 غواصة".ووفقا للوثيقة: "تمتلك كوريا الشمالية جيشا أكبر ومعدات أكثر، لكنها قد لا تتفوق على القوات العسكرية الكورية الجنوبية من الناحية النوعية".وتخطط كوريا الجنوبية لإصدار ملخص الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2022 خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، باللغات الإنجليزية واليابانية والصينية والروسية، وذلك من أجل "ضمان ثقة ودعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بسياسة الدفاع".ومنذ عام 1967، أصدرت كوريا الجنوبية بالفعل 25 كتابا أبيضا دفاعيا، وظهر التعريف الأول لكوريا الشمالية كـ"عدو" في الكتاب الأبيض لعام 1995، وفي نسخته من عام 2004 تم استبدال هذا التعريف بـ"التهديد العسكري المباشر"، وفي ظل الإدارة الليبرالية لرئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، فقد تم تعريف كوريا الشمالية أيضا على أنها "تهديد" ولكن ليس "عدوا"، وسط محاولات من سيئول لإجراء حوار م بيونغ يانغ بشأن حول نزع سلاحها النووي.ويأتي التغيير في المصطلحات بالكتاب الأبيض للدفاع في سيئول، وسط توترات متزايدة مع كوريا الشمالية، وخلال السنوات الأخيرة، عملت بيونغ يانغ بنشاط على تطوير صواريخها وقدراتها النووية، وأجرت عشرات تجارب إطلاق الصواريخ في عام 2022، وأطلقت عدة صواريخ دفعة واحدة في بعض المناسبات.وقالت بيونغ يانغ إن أنشطتها العسكرية، تأتي ردا على الاستفزازات التي تقوم بها أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230213/كوريا-الجنوبية-تطور-صاروخا-قادرا-على-ضرب-المدفعية-بعيدة-المدى-لجارتها-الشمالية-1073450350.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_922ea27ad0a9a6661d3e554bbfadd8b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ"العدو" لأول مرة منذ 6 سنوات

15:16 GMT 16.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، إن الكتاب الأبيض للدفاع في سيئول لعام 2022 يعرّف كوريا الشمالية على أنها "العدو"، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.
سيئول - سبوتنيك. وجاء في البيان الرسمي: "الكتاب الأبيض الجديد للدفاع يصف حكومة كوريا الشمالية وجيشها بأعداء كوريا الجنوبية".
وتعكس الوثيقة التي تصدر كل عامين، التغييرات في هيكل وقدرة القوات العسكرية لكوريا الشمالية، وتسلّط الوثيقة الضوء على أن بيونغ يانغ وصفت كوريا الجنوبية بأنها "عدو محدد"، في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الحاكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
كما يشير الكتاب الأبيض إلى أن "كوريا الشمالية انتهكت مرارا الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين بشأن - تصعيد التوترات في 19 سبتمبر/ أيلول 2018".
ومن بين أمور أخرى، يصف الكتاب الأبيض القدرات النووية لكوريا الشمالية، إذ يشير إلى أن "بيونغ يانغ تمتلك حاليا ما يقرب من 154 رطلا من "البلوتونيوم"، وكمية "كبيرة" من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما يبلغ عدد الأفراد العسكريين النشطين في كوريا الشمالية 1.28 مليون شخص، فيما تمتلك بيونغ يانغ حوالي 4300 دبابة، و420 سفينة حربية سطحية، و70 غواصة".
ووفقا للوثيقة: "تمتلك كوريا الشمالية جيشا أكبر ومعدات أكثر، لكنها قد لا تتفوق على القوات العسكرية الكورية الجنوبية من الناحية النوعية".
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية
13 فبراير, 10:07 GMT
وتخطط كوريا الجنوبية لإصدار ملخص الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2022 خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، باللغات الإنجليزية واليابانية والصينية والروسية، وذلك من أجل "ضمان ثقة ودعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بسياسة الدفاع".
ومنذ عام 1967، أصدرت كوريا الجنوبية بالفعل 25 كتابا أبيضا دفاعيا، وظهر التعريف الأول لكوريا الشمالية كـ"عدو" في الكتاب الأبيض لعام 1995، وفي نسخته من عام 2004 تم استبدال هذا التعريف بـ"التهديد العسكري المباشر"، وفي ظل الإدارة الليبرالية لرئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، فقد تم تعريف كوريا الشمالية أيضا على أنها "تهديد" ولكن ليس "عدوا"، وسط محاولات من سيئول لإجراء حوار م بيونغ يانغ بشأن حول نزع سلاحها النووي.
ويأتي التغيير في المصطلحات بالكتاب الأبيض للدفاع في سيئول، وسط توترات متزايدة مع كوريا الشمالية، وخلال السنوات الأخيرة، عملت بيونغ يانغ بنشاط على تطوير صواريخها وقدراتها النووية، وأجرت عشرات تجارب إطلاق الصواريخ في عام 2022، وأطلقت عدة صواريخ دفعة واحدة في بعض المناسبات.
وقالت بيونغ يانغ إن أنشطتها العسكرية، تأتي ردا على الاستفزازات التي تقوم بها أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала