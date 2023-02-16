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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-إلى-أوكرانيا-1073593732.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وصل إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:13+0000
2023-02-16T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
إيلي كوهين
كييف
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن إيلي كوهين وصل إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضحت الصحيفة أن تلك الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة تضامنية لتركيا قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك على خلفية كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من الشهر الجاري. ويزور وزير الخارجية العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بالرئيس زيلينسكي وبوزير الخارجية كولبي.بدوره أعلن إيلي كوهين عودة العمل في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مجددا، في وقت أشارت الصحيفة العبرية إلى أن كوهين سيزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا.يشار إلى أن زيارة كوهين للعاصمة كييف تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي.وأعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، الأحد الماضي، أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات. وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.
https://sputnikarabic.ae/20230212/إسرائيل-تجدد-استعدادها-للوساطة-بين-موسكو-وكييف-1073430734.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, إيلي كوهين, كييف
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, إيلي كوهين, كييف

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا

10:13 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وصل إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن إيلي كوهين وصل إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
إسرائيل تجدد استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف
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وأوضحت الصحيفة أن تلك الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة تضامنية لتركيا قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك على خلفية كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من الشهر الجاري. ويزور وزير الخارجية العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بالرئيس زيلينسكي وبوزير الخارجية كولبي.
بدوره أعلن إيلي كوهين عودة العمل في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مجددا، في وقت أشارت الصحيفة العبرية إلى أن كوهين سيزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا.
يشار إلى أن زيارة كوهين للعاصمة كييف تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي.
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، الأحد الماضي، أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات. وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.
وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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