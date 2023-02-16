https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-العراقي-اللقاءات-السعودية-الإيرانية-في-بغداد-ساهمت-في-تخفيف-التوتر-1073594845.html

وزير الخارجية العراقي: اللقاءات السعودية الإيرانية في بغداد ساهمت في تخفيف التوتر

وزير الخارجية العراقي: اللقاءات السعودية الإيرانية في بغداد ساهمت في تخفيف التوتر

وصف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، علاقة بلاده مع السعودية بـ"الجيدة"، مشيرًا إلى أنه يتم التباحث والتشاور والتنسيق في الكثير من القضايا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T10:33+0000

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وقال فؤاد حسين، في مقابلة مع قناة الشرق، إن "الشركات السعودية والخليجية يمكن أن تلعب دورا مهما، سواء على صعيد الاستثمار في كافة المجالات، خصوصا وأن البنى التحتية لدى العراق مدمرة، ونحتاج إلى إعادة بنائها".وفيما يتعلق باللقاءات السعودية الإيرانية، أشار حسين إلى أن "هناك 4 لقاءات تمت بين الطرفين وكانت ذات طابع أمني، ما مهد الطريق للقاءات سياسية"، لافتاً إلى أن "تلك اللقاءات ساهمت في تخفيف التوتر".وكان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني، أكد أن حكومة بلاده حريصة على سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة، مشيرًا إلى تقدم المفاوضات مع الجانب السعودي.وأوضح باقري أن "حکومة إبراهيم رئيسي تعتبر موضوع حسن الجوار على رأس أولويات السیاسة الخارجیة الإیرانیة، في ما یخص دول المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".ولفت إلى أنه بالنسبة للمفاوضات السعودية "عقدت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد، استضافتها الحكومة العراقية، ويجري بذل جهود لمواصلة هذه المحادثات في إطار أولويات واعتبارات الجانبين".وفي مطلع العام 2023، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "السعودية لم تتوفر لديها الإرادة الكافية بعد لعودة العلاقات مع إيران".وصرح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان: "لدينا النية والإرادة اللازمتان لتطبيع العلاقات مع السعودية ولكن نعتقد أن الجانب السعودي ليس لديه الاستعدادات المطلوبة لعودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230202/متحدث-الخارجية-العراقية-الحوار-بين-السعودية-وإيران-شأن-ثنائي-وندعم-مسارات-الحوار-في-المنطقة-1073027166.html

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