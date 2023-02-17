https://sputnikarabic.ae/20230217/بلغاريا-شاحنة-مهجورة-و18-جثة-لمهاجرين-غير-شرعيين-على-طريق-سريع-1073666753.html
بلغاريا... شاحنة مهجورة و18 جثة لمهاجرين غير شرعيين على طريق سريع
بلغاريا... شاحنة مهجورة و18 جثة لمهاجرين غير شرعيين على طريق سريع
أعلنت الشرطة البلغارية اكتشافها لشاحنة مهجورة وبها 18 جثة يبدو أنها لأشخاص ماتوا اختناقا داخلها في محاولة منهم للهجرة غير الشرعية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T18:02+0000
2023-02-17T18:02+0000
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واليوم الجمعة، كشفت الشرطة في بلغاريا عن الشاحنة التي احتوت حجرة سرية تحت حمولة من الخشب، وقالت وزارة الداخلية إنه وفقا للمعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل نحو 40 مهاجرا وتم نقل الناجين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وقال وزير الصحة البلغاري أسين ميدزيديف، إن معظم الناجين من المهاجرين في حالة سيئة للغاية بعد أن عانوا من نقص الأكسجين لفترة طويلة "ملابسهم مبللة ومتجمدة، ومن الواضح أنهم لم يأكلوا منذ أيام".وعثر على الشاحنة قرب العاصمة صوفيا على أحد الطرق السريعة، دون سائق، والشرطة اكتشفت الركاب في حجرة سرية أسفل الخشب الذي كانت السيارة تحمله أيضا.وسائل الإعلام البلغارية قالت إن المهاجرين من أفغانستان، في حين لم تكشف السلطات عن جنسياتهم.يلبغ عدد سكان بلغاريا 7 ملايين نسمة، وهي أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي، لكن يستغلها المهاجرون في الدخول إلى أوروبا حيث تقع على طريق هجرة رئيسي من أفغانستان.وأقامت بلغاريا سياجا من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع تركيا، لكن الأجانب الفارين من الفقر أو الصراع في أوطانهم يتمكنون من الدخول بمساعدة مهربي البشر المحليين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
بلغاريا... شاحنة مهجورة و18 جثة لمهاجرين غير شرعيين على طريق سريع
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أعلنت الشرطة البلغارية اكتشافها لشاحنة مهجورة وبها 18 جثة يبدو أنها لأشخاص ماتوا اختناقا داخلها في محاولة منهم للهجرة غير الشرعية.
واليوم الجمعة، كشفت الشرطة في بلغاريا عن الشاحنة التي احتوت حجرة سرية تحت حمولة من الخشب، وقالت وزارة الداخلية إنه وفقا للمعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل نحو 40 مهاجرا وتم نقل الناجين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقال وزير الصحة البلغاري أسين ميدزيديف، إن معظم الناجين من المهاجرين
في حالة سيئة للغاية بعد أن عانوا من نقص الأكسجين لفترة طويلة "ملابسهم مبللة ومتجمدة، ومن الواضح أنهم لم يأكلوا منذ أيام".
وعثر على الشاحنة قرب العاصمة صوفيا على أحد الطرق السريعة، دون سائق، والشرطة اكتشفت الركاب في حجرة سرية أسفل الخشب الذي كانت السيارة تحمله أيضا.
وسائل الإعلام البلغارية قالت إن المهاجرين
من أفغانستان، في حين لم تكشف السلطات عن جنسياتهم.
يلبغ عدد سكان بلغاريا 7 ملايين نسمة، وهي أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي، لكن يستغلها المهاجرون في الدخول إلى أوروبا حيث تقع على طريق هجرة رئيسي من أفغانستان.
وأقامت بلغاريا سياجا من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع تركيا
، لكن الأجانب الفارين من الفقر أو الصراع في أوطانهم يتمكنون من الدخول بمساعدة مهربي البشر المحليين.