https://sputnikarabic.ae/20230218/الموت-يغيب-لاعب-هاتاي-سبور-كريستيان-أتسو-إثر-زلزال-تركيا-توفي-في-أسعد-أيامه-1073679666.html

الموت يغيب لاعب "هاتاي سبور" كريستيان أتسو إثر زلزال تركيا... "توفي في أسعد أيامه"

الموت يغيب لاعب "هاتاي سبور" كريستيان أتسو إثر زلزال تركيا... "توفي في أسعد أيامه"

أعلن وكيل أعمال نجم كرة القدم الغاني من نادي هاتاي سبور، كريستيان أتسو، اليوم السبت، عن أنه تم ‏العثور على جثته تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي، إثر الزلزال... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T10:04+0000

2023-02-18T10:04+0000

2023-02-18T10:04+0000

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وأشار مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لوكالة "دي اتش ايه" التركية، إلى أنه عُثر على جثة أتسو تحت أنقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية.وقال: "وصلنا إلى جثته، كما تم العثور على أغراضه وهاتفه".وكانت الأنباء تضاربت حول مصير اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، بعد وقوع زلزال تركيا المدمر، إذ أفادت وسائل إعلام الأسبوع الماضي، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراجه من تحت الأنقاض، ومنها صحيفة "أبولا" البرتغالية، التي أشارت إلى أن قوات الإنقاذ التركية عثرت عليه حيا، وتم نقله إلى المستشفى.وقبل ساعات من وقوع زلزال تركيا، سجل كريستيان أتسو، هدف الفوز لفريقه "هاتاي سبور" في الدقيقة السابعة، من الوقت البدل عن ضائع، من ركلة ثابتة ضد نادي "قاسم باشا"، ضمن منافسات الدوري التركي.تفاصيل مفجعة قبل وفاتهكشف فاتح إيليك، مدير نادي "هاتاي سبور" التركي، عن تفاصيل مأساوية سبقت وفاة اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، وهي أنه كان يستعد للرحيل عن تركيا، قبل ساعات من الزلزال، بسبب شعوره بعدم التقدير من النادي.وقال إيليك في تصريحات لـ"راديو سبور" إن "كريستيان أتسو اشترى تذكرة طيران إلى إسطنبول ومنها إلى فرنسا، من أجل بحثه عن فريق يشارك معه بصورة أكبر"، وفقا لموقع "جول".وتابع إيليك أنه قبل مباراته الأخيرة أمام نادي "قاسم باشا"، في الدوري التركي لكرة القدم، لم يكن كريستيان أتسو سعيدا بسبب مشاركته في مباراتين فقط بالدوري، منذ بداية الموسم.وأردف: "لكن مدرب الفريق دفع بأتسو أمام نادي "قاسم باشا" في المباراة التي أقيمت في 5 فبراير/ شباط الجاري، قبل ساعات من الزلزال، وقدم أداءا رائعا، وأحرز هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع".وختم مدير نادي "هاتاي سبور" تصريحاته بتأثر: وكان كريستيان أتسو (31 عاما) انتقل من نادي "الرائد" السعودي إلى نادي هاتاي سبور في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.وقبل انتقاله إلى "الرائد" السعودي، أمضى أتسو 8 مواسم في نادي "نيوكاسل" الإنجليزي، بين أعوام 2016 و2021.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة 6 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20230218/فيفا-يعلن-تبرعه-بمليون-دولار-لضحايا-زلزال-تركيا-وسوريا-1073678912.html

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