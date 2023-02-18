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https://sputnikarabic.ae/20230218/خبير-تشكيل-لجنة-مستقلة-برعاية-الأمم-المتحدة-للتحقيق-في-تفجيرات-نورد-ستريم-سيواجه-ضغوطا-أمريكية-1073686998.html
خبير: تشكيل لجنة مستقلة برعاية الأمم المتحدة للتحقيق في تفجيرات "نورد ستريم" سيواجه ضغوطا أمريكية
خبير: تشكيل لجنة مستقلة برعاية الأمم المتحدة للتحقيق في تفجيرات "نورد ستريم" سيواجه ضغوطا أمريكية
قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، اليوم السبت، إن "فرص تمرير مشروع القرار الروسي في مجلس ‏الأمن، بخصوص فتح تحقيق دولي برعاية الأمم المتحدة بشأن تفجيرات... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T13:50+0000
2023-02-18T13:50+0000
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وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة سوف تتعرض إلى ضغوط أمريكية، حال كانوا على يقين بأنها أو أحد حلفائها وراء هذه الأعمال التخريبية".وذكر أنوأعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، عن أمله بأن يتمكن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".وكان سيمور هيرش نشر مقالا، قال فيه إن أمريكا دبّرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما نفت واشنطن هذه الاتهامات.
https://sputnikarabic.ae/20230217/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-تدعو-لتحقيق-دولي-في-تفجيرات-نورد-ستريم-1073672916.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: تشكيل لجنة مستقلة برعاية الأمم المتحدة للتحقيق في تفجيرات "نورد ستريم" سيواجه ضغوطا أمريكية

13:50 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
نورد ستريم - التيار الشمالي
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، اليوم السبت، إن "فرص تمرير مشروع القرار الروسي في مجلس ‏الأمن، بخصوص فتح تحقيق دولي برعاية الأمم المتحدة بشأن تفجيرات خطوط الغاز "التيار الشمالي" (نورد ‏ستريم)، تتأسس على طبيعة الطلب الروسي الرسمي".‏
وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة سوف تتعرض إلى ضغوط أمريكية، حال كانوا على يقين بأنها أو أحد حلفائها وراء هذه الأعمال التخريبية".
وذكر أن
"الأمم المتحدة منظمة مؤهلة للقيام بالتحقيق في كافة المسائل، خاصة التي تتعلق بخطوط الغاز والبترول، لذلك هي المنظمة القادرة على التحقيق في هذا الشأن".
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم"
أمس, 22:39 GMT
وأعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، عن أمله بأن يتمكن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".
وكان سيمور هيرش نشر مقالا، قال فيه إن أمريكا دبّرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما نفت واشنطن هذه الاتهامات.
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