https://sputnikarabic.ae/20230218/واشنطن-عن-صاروخ-كوريا-الشمالية-ملتزمون-بضمان-أمن-مواطنينا-وكل-من-اليابان-وكوريا-الجنوبية-1073690194.html

واشنطن عن صاروخ كوريا الشمالية: ملتزمون بضمان أمن مواطنينا وكل من اليابان وكوريا الجنوبية

واشنطن عن صاروخ كوريا الشمالية: ملتزمون بضمان أمن مواطنينا وكل من اليابان وكوريا الجنوبية

قالت أمريكا، اليوم السبت، إنها "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، أشارت اليابان إلى أنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، في وقت... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T15:37+0000

2023-02-18T15:37+0000

2023-02-18T15:37+0000

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وذكر البيت الأبيض في بيان، إن "هذا الإطلاق يثير التوترات بلا داع ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".وأضاف أن "أمريكا ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وكذلك حلفائها كوريا الجنوبية واليابان".واعتبر البيت الأبيض في بيانه، أن "هذا الإطلاق للصاروخ، اليوم السبت، يثير بلا داع التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة، ويوضح فقط أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة، وبرامج الصواريخ الباليستية على رفاه شعبها".وحثث أمريكا في بيانها "جميع البلدان على إدانة هذه الانتهاكات، ودعت كوريا الشمالية إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار، والدخول في حوار جاد".وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم السبت، يمكنه الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الوزير الياباني في مؤتمر صحفي، أن "تحليل بيانات الإطلاق اليوم، أظهر أن الصاروخ قادر على قطع مسافة 14 ألف كيلومتر والوصول إلى الأراضي الأمريكية".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230218/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-تجاه-البحر-الشرقي-1073678199.html

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