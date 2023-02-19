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https://sputnikarabic.ae/20230219/إعلام-إيراني-ينفي-أنباء-سقوط-قتلى-إيرانيين-في-الغارات-الإسرائيلية-التي-استهدفت-دمشق-1073718723.html
إعلام إيراني ينفي أنباء سقوط قتلى إيرانيين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق
إعلام إيراني ينفي أنباء سقوط قتلى إيرانيين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق
أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا قبل ساعات، لم تسفر عن إصابة أي من المواطنين الإيرانيين المتواجدين على... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T14:29+0000
2023-02-19T14:30+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصادر مطلعة، إنه "لم يصب أي إيراني في الغارة الجوية الإسرائيلية على كفر سوسة في دمشق الليلة الماضية"، مشيرة إلى أنمن جهتها، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية "إصابة أي شخص إيراني في الهجوم"، مضيفة أن "المكان الذي أصابه الصاروخ هو ذات المكان الذي استشهد فيه الحاج عماد مغنية في فبراير/ شباط عام 2008، القائد العسكري في "حزب الله"، في عملية اغتيال نفذها عملاء الكيان الصهيوني".وأكدت الوكالة، أنه "لا صحة لأي من الأنباء عن استشهاد عدد من المسؤولين الإيرانيين في دمشق".وأدانت إيران، في وقت سابق اليوم، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات.وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على أهداف في دمشق وريفها، مضيفة أن "صمت الدول الغربية بشأن الانتهاك المتكرر لسيادة وسلامة أراضي سوريا من قبل النظام الصهيوني المعتدي أمر مخز".يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.
https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-يتهم-إيران-بمهاجمة-ناقلة-نفط-إسرائيلية-في-مياه-الخليج-1073711998.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

إعلام إيراني ينفي أنباء سقوط قتلى إيرانيين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق

14:29 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا قبل ساعات، لم تسفر عن إصابة أي من المواطنين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي السورية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصادر مطلعة، إنه "لم يصب أي إيراني في الغارة الجوية الإسرائيلية على كفر سوسة في دمشق الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن

"مركز الإمام الخميني، أو ما يعرف باسم المدرسة الإيرانية، لم يتعرض لأي ضرر جراء الغارة الإسرائيلية".

من جهتها، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية "إصابة أي شخص إيراني في الهجوم"، مضيفة أن "المكان الذي أصابه الصاروخ هو ذات المكان الذي استشهد فيه الحاج عماد مغنية في فبراير/ شباط عام 2008، القائد العسكري في "حزب الله"، في عملية اغتيال نفذها عملاء الكيان الصهيوني".
وأكدت الوكالة، أنه "لا صحة لأي من الأنباء عن استشهاد عدد من المسؤولين الإيرانيين في دمشق".
وأدانت إيران، في وقت سابق اليوم، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات.
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على أهداف في دمشق وريفها، مضيفة أن "صمت الدول الغربية بشأن الانتهاك المتكرر لسيادة وسلامة أراضي سوريا من قبل النظام الصهيوني المعتدي أمر مخز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
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11:32 GMT
يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.
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