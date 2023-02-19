https://sputnikarabic.ae/20230219/الجزائر-تعلن-تخصيص-مليار-دولار-لدعم-المشروعات-التنموية-في-أفريقيا-1073714996.html

الجزائر تعلن تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا

الجزائر تعلن تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في القارة الأفريقية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T12:47+0000

2023-02-19T12:47+0000

2023-02-19T12:47+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وجاء إعلان عبد المجيد تبون، في كلمة بلاده أمام القمة الأفريقية في أديس أبابا، اليوم الأحد، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن.وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد شدد، الجمعة الماضية، على ضرورة "تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين".وجاء في كلمة الرئيس الجزائري، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي، رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أنه "ورغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن".كما رحب تبون "بالحركية الجديدة مؤخراً، لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات".وجدد الرئيس الجزائري، دعوة الأطراف الخارجية "لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها" مشدداً على أهمية "توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا".مذكراً في ذات الصدد، استعداد بلاده "للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20230217/تبون-الجزائر-مستعدة-للحد-من-خطورة-التوتر-الذي-أَصبح-يطبع-العلاقات-الدولية-1073653827.html

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