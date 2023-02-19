https://sputnikarabic.ae/20230219/الخطوط-الجوية-التركية-تعلن-إجلاء-256-ألف-شخص-من-مناطق-الزلزال--1073707365.html
الخطوط الجوية التركية تعلن إجلاء 256 ألف شخص من مناطق الزلزال
الخطوط الجوية التركية تعلن إجلاء 256 ألف شخص من مناطق الزلزال
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال حتى اليوم. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:24+0000
2023-02-19T09:24+0000
2023-02-19T09:24+0000
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وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح أنه تم اجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.أشار إلى نقل 10 آلاف و753 طنا من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تقرر-نقل-طلاب-93-مدرسة-في-إسطنبول-لأخرى-أكثر-مقاومة-للزلازل-1073690976.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, إغاثة, رحلات جوية, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, إغاثة, رحلات جوية, العالم
الخطوط الجوية التركية تعلن إجلاء 256 ألف شخص من مناطق الزلزال
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال حتى اليوم.
وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوب تركيا، بحسب وكالة
"الأناضول".
وأوضح أنه تم اجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.
أشار إلى نقل 10 آلاف و753 طنا من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي.
وضرب زلزال مدمر
بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.