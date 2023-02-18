https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تقرر-نقل-طلاب-93-مدرسة-في-إسطنبول-لأخرى-أكثر-مقاومة-للزلازل-1073690976.html
تركيا تقرر نقل طلاب 93 مدرسة في إسطنبول لأخرى أكثر مقاومة للزلازل
تركيا تقرر نقل طلاب 93 مدرسة في إسطنبول لأخرى أكثر مقاومة للزلازل
قررت السلطات التركية، إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها لمدارس أخرى أكثر قدرة على مقاومة الزلازل بداية من 20 فبراير/ شباط الجاري. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T16:39+0000
2023-02-18T16:39+0000
2023-02-18T16:39+0000
زلزال
هزة أرضبة
أخبار تركيا اليوم
إسطنبول
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073159171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38cd9b440bb5da617b1ce6ec4d1f05f1.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن ولاية إسطنبول، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إنه خلال السنوات الماضية جرى فحص 1418 مدرسة بالمدينة يرجع تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة الذي وقع في عام 1999 وطال إسطنبول.وأوضح البيان أنه تبين أن 67 مدرسة منها مقاومة للزلازل، بينما جرى تصنيف 1351 مدرسة على أنها في حالة "خطيرة".وذكر البيان أنه جرى إعادة بناء بعض هذه المدارس فيما جرى تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة "خطيرة".وذكر البيان أنه سيجري نقل طلاب هذه المدارس الـ 93، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتبارا من يوم الإثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/أعضاء-مجلس-الشعب-الصومالي-يتبرعون-بـ-20-من-رواتبهم-لمتضرري-زلزال-تركيا-1073688230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073159171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38ff1bc72384f6a94a38aef50b9a8238.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, هزة أرضبة, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, العالم
زلزال, هزة أرضبة, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, العالم
تركيا تقرر نقل طلاب 93 مدرسة في إسطنبول لأخرى أكثر مقاومة للزلازل
تابعنا عبر
قررت السلطات التركية، إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها لمدارس أخرى أكثر قدرة على مقاومة الزلازل بداية من 20 فبراير/ شباط الجاري.
جاء هذا في بيان صادر عن ولاية إسطنبول، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال البيان إنه خلال السنوات الماضية جرى فحص 1418 مدرسة بالمدينة يرجع تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال
مرمرة الذي وقع في عام 1999 وطال إسطنبول.
وأوضح البيان أنه تبين أن 67 مدرسة منها مقاومة للزلازل، بينما جرى تصنيف 1351 مدرسة على أنها في حالة "خطيرة".
وذكر البيان أنه جرى إعادة بناء بعض هذه المدارس فيما جرى تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة "خطيرة".
وذكر البيان أنه سيجري نقل طلاب هذه المدارس الـ 93، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتبارا من يوم الإثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.