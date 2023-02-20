https://sputnikarabic.ae/20230220/إعلام-تركي-أردوغان-غادر-ولاية-هاتاي-قبل-وقوع-الزلزال-الجديد-1073788883.html

إعلام تركي: أردوغان غادر ولاية هاتاي قبل وقوع الزلزال الجديد

إعلام تركي: أردوغان غادر ولاية هاتاي قبل وقوع الزلزال الجديد

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الاثنين، بأن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غادر ولاية هاتاي التركية، قبل تعرضها لزلزالين بقوة 6.4 و5.8 ريختر". 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T19:07+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك"، أن "السيد الرئيس لم يكن متواجدا في هاتاي لحظة وقوع الزلزال"، مؤكدة أنه أنهى اجتماعاته قبل وقوع الزلزال وغادر إلى كهرمان مرعش، التي تعرضت لهزة أرضية ليست قوية جراء الزلزال.ووقع زلزال جديد بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا.وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـ"سبوتنيك"، إن "هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء إسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية".وذكر مراسلو "سبوتنيك" في سوريا وفلسطين، أن "السكان شعروا بالهزة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي (لواء إسكندرون) في الأراضي التركية".وفي تركيا، قالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "هزة أرضية قوية ضربت مدينة أنطاكيا التركية وأسفرت عن تضرر بعض المباني"، مؤكدة أن أغلب المباني في مدينة أنطاكيا انهارت جراء الزلزال.من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، (أفاد)، بأن "زلزالان بقوة 6.4 و5.8 يضربان ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

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