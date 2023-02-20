https://sputnikarabic.ae/20230220/المركز-الأورومتوسطي-لرصد-الزلازل-يحذر-من-موجات-تسونامي-في-تركيا-وإيطاليا-وفرنسا-واليونان-والبرتغال-1073786962.html

المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل يحذر من موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال

المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل يحذر من موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال

حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 6.4 درجة على مقياس... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T18:37+0000

2023-02-20T18:37+0000

2023-02-20T18:41+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونوه المركز الأورومتوسطي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين إلى أن "هناك تحذيرات من موجات تسونامي تضرب تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال".من جهتها، طالبت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) المواطنين بـ"الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سم".ومساء اليوم أعلنت (أفاد)، بأن "زلزالين بقوة 6.4 و5.8 ضربا ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.وأظهرت دراسة غربية جديدة أن هناك "غرفة صهارة" تحت بركان كولومبو، قرب جزيرة سانتوريني اليونانية تهدد بـ"تسونامي" في قاع البحر المتوسط.وأفادت قناة "سكاي نيوز"، الجمعة الماضية، بأن مجموعة من الباحثين اكتشفوا أن "غرفة صهارة" واقعة تحت البركان تشكل خطرا كبيرا، خاصة وأنه بالإمكان أن ينتج عنها انفجار بركاني شديد، قد يخرج موجات مد عاتية أو "تسونامي" في المستقبل القريب.وبحسب مجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، استخدم كاجيتان تشرابكيويتز، عالم الجيوفيزياء في "إمبريال كوليدج لندن" وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة، ظهر من خلالها احتمالية وقوع انفجار بركاني قوي.وأوصى الباحثون بمراقبة البراكين البحرية النشطة الأخرى، من أجل "تحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني"، حيث أشاروا إلى أن الحالة الحالية لـ"غرفة صهارة" الواقعة تحت بركان كولومبو، قد تنبأ بانفجار ذا تأثير كبير في المستقبل القريب (وإن لم يكن وشيكا).واقترح الباحثون إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر، وذلك مع حاجتهم إلى بيانات أفضل حيال في الواقع تحت هذه البراكين، بدعوى أن المراقبة المستمرة تمكنهم من الحصول على تقدير أفضل لوقت حدوث ثوران بركاني.

https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن