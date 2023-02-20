https://sputnikarabic.ae/20230220/خلية-إدارة-الأزمات-العراقية-تزور-سد-الموصل-وتكشف-حقيقة-تأثره-بالزلزال-المدمر-الذي-ضرب-سوريا-وتركيا-1073782555.html
خلية إدارة الأزمات العراقية تزور سد الموصل وتكشف حقيقة تأثره بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا
خلية إدارة الأزمات العراقية تزور سد الموصل وتكشف حقيقة تأثره بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا
أعلنت خلية إدارة الأزمات التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، نتائج زيارتها إلى سد الموصل، للوقوف على ما أثير بشأن تأثر السد بالزلزال المدمر الذي ضرب... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T16:34+0000
2023-02-20T16:34+0000
2023-02-20T16:37+0000
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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، إن "هدف الزيارة هو طمأنة المواطنين على سلامة سد الموصل الذي يعمل بطاقته الكاملة وبخبرات عراقية".وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس خلية إدارة الأزمات الفريق الركن جعفر البطاط، وبناء على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زار سد الموصل للاطلاع على سلامته وجاهزية القوات الماسكة هناك".وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن "سد الموصل آمن ولا يوجد أي تأثير على عمله إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".ولفت إلى أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب توفر الحماية الأمنية الكاملة وهي قوات مدربة وذات قدرات عالية".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/العراق-يعلن-تسيير-13-طائرة-محملة-بمواد-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-في-تركيا-1073634278.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, زلزال, سد الموصل
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, زلزال, سد الموصل
خلية إدارة الأزمات العراقية تزور سد الموصل وتكشف حقيقة تأثره بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا
16:34 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 16:37 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت خلية إدارة الأزمات التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، نتائج زيارتها إلى سد الموصل، للوقوف على ما أثير بشأن تأثر السد بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، إن "هدف الزيارة هو طمأنة المواطنين على سلامة سد الموصل الذي يعمل بطاقته الكاملة وبخبرات عراقية".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)
، أن "رئيس خلية إدارة الأزمات الفريق الركن جعفر البطاط، وبناء على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زار سد الموصل
للاطلاع على سلامته وجاهزية القوات الماسكة هناك".
وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن "سد الموصل آمن ولا يوجد أي تأثير على عمله إثر الزلزال
الذي ضرب تركيا وسوريا".
ولفت إلى أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب توفر الحماية الأمنية الكاملة وهي قوات مدربة وذات قدرات عالية".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.