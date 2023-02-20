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https://sputnikarabic.ae/20230220/كلاشنيكوف-تعرض-5-مسدسات-خارقة-في-آيدكس-2023-صور-1073789286.html
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في "آيدكس 2023"... صور
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في "آيدكس 2023"... صور
عرضت شركة "كلاشنيكوف" الروسية مجموعة من أخطر أسلحتها الخفيفة ضمت 5 مسدسات خارقة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T19:23+0000
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تستخدم المسدسات التي عرضتها كلاشنيكوف طلقات بأعيرة نارية مختلفة، تشمل عيار (9 * 19 مم) وعيار (9 * 18 مم)."إم بي إل": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)."إم بي إل - 1": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم) وتم تزويده بكاتم صوت."بي إل كيه": مسدس مضغوط ذو حجم صغير يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)."بي إم": يستخدم طلقات عيار (9 * 18 مم)."بي واي إي - 1 بي": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)..يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230220/طائرات-حربية-إماراتية-تنفذ-استعراضا-جويا-في-سماء-آيدكس-ونافدكس-2023-1073781774.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي

كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في "آيدكس 2023"... صور

19:23 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 19:24 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryكلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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عرضت شركة "كلاشنيكوف" الروسية مجموعة من أخطر أسلحتها الخفيفة ضمت 5 مسدسات خارقة.
تستخدم المسدسات التي عرضتها كلاشنيكوف طلقات بأعيرة نارية مختلفة، تشمل عيار (9 * 19 مم) وعيار (9 * 18 مم).
"إم بي إل": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم).
"إم بي إل - 1": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم) وتم تزويده بكاتم صوت.
"بي إل كيه": مسدس مضغوط ذو حجم صغير يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم).
© Sputnik . Alaa El-Motery
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
1/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
2/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
3/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
4/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
5/5
© Sputnik . Alaa El-Motery
"بي إم": يستخدم طلقات عيار (9 * 18 مم).
"بي واي إي - 1 بي": يستخدم طلقات عيار (9 * 19 مم)..
طائرات حربية إماراتية تنفذ استعراضا جويا في سماء آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
طائرات حربية إماراتية تنفذ استعراضا جويا في سماء "آيدكس ونافدكس 2023"
16:08 GMT
يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
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