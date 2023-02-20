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https://sputnikarabic.ae/20230220/3-مروحيات-روسية-تظهر-في-اليوم-الأول-لـ-آيدكس-2023-صور-وفيديو-1073792722.html
3 مروحيات روسية تظهر في اليوم الأول لـ "آيدكس 2023"... صور وفيديو
3 مروحيات روسية تظهر في اليوم الأول لـ "آيدكس 2023"... صور وفيديو
رصدت "سبوتنيك" المروحيات الروسية، التي ظهرت في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T20:16+0000
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وشمل ذلك 3 مروحيات متعددة المهام: "كا 62": مروحية متعددة المهام من الفئة المتوسطة يمكن استخدامها في نقل الأفراد والبضائع."كا 226 تي": مروحية روسية خفيفة متعددة المهام يمكن استخدامها في مهام الاستطلاع والإبرار الجوي ومهام إخلاء الجرحى في جميع الظروف الجوية وعلى مدار الساعة."مي - 171 - إيه 3": مروحية نقل عسكري يمكنها نقل الجنود والعتاد إضافة إلى مهام أخرى تشمل الاستطلاع الجوي.تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات في العالم، يتجاوز عددها ألف و530 مروحية من طرازات متنوعة.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230220/كلاشنيكوف-تعرض-5-مسدسات-خارقة-في-آيدكس-2023-صور-1073789286.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي, الأخبار

3 مروحيات روسية تظهر في اليوم الأول لـ "آيدكس 2023"... صور وفيديو

20:16 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل "كا - 62" و"كا - 226 تي" و"مي - 171 إيه 3"
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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رصدت "سبوتنيك" المروحيات الروسية، التي ظهرت في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشمل ذلك 3 مروحيات متعددة المهام: "كا 62": مروحية متعددة المهام من الفئة المتوسطة يمكن استخدامها في نقل الأفراد والبضائع.
"كا 226 تي": مروحية روسية خفيفة متعددة المهام يمكن استخدامها في مهام الاستطلاع والإبرار الجوي ومهام إخلاء الجرحى في جميع الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الروسي في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الروسي في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
© Sputnik . Alaa El-Motery
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Alaa El-Motery
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© Sputnik . Alaa El-Motery
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© Sputnik . Alaa El-Motery
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© Sputnik . Alaa El-Motery
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© Sputnik . Alaa El-Motery
"مي - 171 - إيه 3": مروحية نقل عسكري يمكنها نقل الجنود والعتاد إضافة إلى مهام أخرى تشمل الاستطلاع الجوي.
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات في العالم، يتجاوز عددها ألف و530 مروحية من طرازات متنوعة.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في معرض آيديكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
كلاشنيكوف تعرض 5 مسدسات خارقة في "آيدكس 2023"... صور
19:23 GMT
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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