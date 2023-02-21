https://sputnikarabic.ae/20230221/أردوغان-نهدف-لبناء-القرى-المدمرة-خلال-عام-1073839074.html
أردوغان: نهدف لبناء القرى المدمرة خلال عام
أردوغان: نهدف لبناء القرى المدمرة خلال عام
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يسعى لبناء القرى التي دمرها الزلزال خلال عام واحد. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:21+0000
2023-02-21T15:21+0000
2023-02-21T15:21+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الثلاثاء، في أعقاب زيارة قام بها للمناطق المتضررة جراء الزلزال جنوبي البلاد، بحسب كالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى في المنطقة. وأشار إلى أن الفحص أظهر وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو متضررة بشدة أو تحتاج للهدم الفوري.وذكر أروغان: "نهدف إلى إحياء قرانا مثل مراكز المدن في غضون عام".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/أردوغان-أكثر-من-114-ألف-شخص-تم-إنقاذهم-من-تحت-الأنقاض-منذ-وقوع-الزلزال-المدمر-1073782012.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار, بناء
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار, بناء
أردوغان: نهدف لبناء القرى المدمرة خلال عام
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يسعى لبناء القرى التي دمرها الزلزال خلال عام واحد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الثلاثاء، في أعقاب زيارة قام بها للمناطق المتضررة جراء الزلزال جنوبي البلاد، بحسب كالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي
إنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى في المنطقة. وأشار إلى أن الفحص أظهر وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو متضررة بشدة أو تحتاج للهدم الفوري.
وذكر أروغان: "نهدف إلى إحياء قرانا مثل مراكز المدن في غضون عام".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.