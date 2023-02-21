https://sputnikarabic.ae/20230221/دعوة-صينية-للسلام-في-أوكرانيا-وتأكيد-متانة-العلاقة-مع-روسيا-1073835452.html
دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد متانة العلاقة مع روسيا
دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد متانة العلاقة مع روسيا
يزور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موسكو لبحث خطة بكين للسلام في أوكرانيا، وذلك بعد انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن، والذي شهد دعما غربيا جديدا لكييف. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:38+0000
2023-02-21T14:38+0000
2023-02-21T14:38+0000
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دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد على متانة العلاقة مع روسيا
دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد على متانة العلاقة مع روسيا
الاقتراح الصيني للسلام ربما يمر بعقبات، أولها الموقف الأمريكي من الأزمة واستثمار واشنطن في ديمومة الصراع.يأتي هذا الاقتراح في وقت يتخوف فيه الغرب من العلاقة الوطيدة بين روسيا والصين، لكن نهج البلدين تأصل في تصريح وزير الخارجية بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية، وأنها قائمة على سيادة الدولتين.وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول دعم أوكرانيا لأبعد الحدود، وهذا يدفع بتأزيم الأمور في تلك المناطق، ويجب أن تنحو أوكرانيا للسلام من خلال المبادرة الصينية.وبينت أن المبادرة الصينية جاءت في وقت زادت المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال تأكيد مؤتمر ميونخ على ذلك، ما يطيل أمد الأزمة، لذلك تحول بكين بمساعدة دول أوروبية للدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف.وذكر أنه مع اندلاع الأزمة الأوكرانية ينظر الغرب إلى العلاقات بين بكين وموسكو بريبة خصوصا وأن الزعيمين الروسي والصيني أكدا على أن التعاون بينهما لا حدود له، ما يجعل الغرب يترقب هذه العلاقة المتنامية.وأوضح أن الصين لا تتدخل في الوضع الأوكراني إلا من خلال المساهمة في السلام، ولا صحة للتقارير التي تحدثت عن مسارات بكين في التدخل العسكري هناك، ولو كانت الصين تدخلت ما كان لدول غربية الدخول في الأزمة الأوكرانية لارتباطها مع الصين بمصالح اقتصادية مهمة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: عبد الله حميد
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, جو بايدن, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, جو بايدن, аудио
دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد متانة العلاقة مع روسيا
تابعنا عبر
يزور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موسكو لبحث خطة بكين للسلام في أوكرانيا، وذلك بعد انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن، والذي شهد دعما غربيا جديدا لكييف.
الاقتراح الصيني للسلام ربما يمر بعقبات، أولها الموقف الأمريكي من الأزمة واستثمار واشنطن في ديمومة الصراع.
يأتي هذا الاقتراح في وقت يتخوف فيه الغرب من العلاقة الوطيدة بين روسيا والصين، لكن نهج البلدين تأصل في تصريح وزير الخارجية بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية، وأنها قائمة على سيادة الدولتين.
في هذا الإطار قال مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين، حسن الدعجة، إن المبادرة الصينية تحظى بتوافق دولي، إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا
تعطي مدلولات مغايرة وتدل على أن واشنطن لا تسعى للسلام.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول دعم أوكرانيا لأبعد الحدود، وهذا يدفع بتأزيم الأمور في تلك المناطق، ويجب أن تنحو أوكرانيا للسلام من خلال المبادرة الصينية.
وقالت الباحثة في الشأن الصيني، تمارا برو، إن زيارة وزير الخارجية الصيني
لموسكو تأتي لتقديم خطة سلام في ظل الآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية دوليا.
وبينت أن المبادرة الصينية جاءت في وقت زادت المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال تأكيد مؤتمر ميونخ
على ذلك، ما يطيل أمد الأزمة، لذلك تحول بكين بمساعدة دول أوروبية للدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف.
من جهته، يرى خبير الشؤون الآسيوية، حسين إسماعيل، أن التقارب الصيني مع روسيا تطور في العقدين الأخيرين من خلال شراكات تجمع البلدين في العديد من المستويات.
وذكر أنه مع اندلاع الأزمة الأوكرانية ينظر الغرب إلى العلاقات بين بكين وموسكو
بريبة خصوصا وأن الزعيمين الروسي والصيني أكدا على أن التعاون بينهما لا حدود له، ما يجعل الغرب يترقب هذه العلاقة المتنامية.
وشدد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى، جاد رعد، على أن ثبات المبادئ الأساسية للصين ثابتة في التعامل مع الأوضاع الدولية، ولكن المستجدات تفرض على بكين إيجاد حلول بناءً على التطورات الدولية وفق مبادئها.
وأوضح أن الصين لا تتدخل في الوضع الأوكراني إلا من خلال المساهمة في السلام، ولا صحة للتقارير التي تحدثت عن مسارات بكين في التدخل العسكري هناك، ولو كانت الصين تدخلت ما كان لدول غربية الدخول في الأزمة الأوكرانية لارتباطها مع الصين بمصالح اقتصادية مهمة.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة
"
إعداد وتقديم: عبد الله حميد