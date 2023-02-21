https://sputnikarabic.ae/20230221/دعوة-صينية-للسلام-في-أوكرانيا-وتأكيد-متانة-العلاقة-مع-روسيا-1073835452.html

دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد متانة العلاقة مع روسيا

دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد متانة العلاقة مع روسيا

يزور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موسكو لبحث خطة بكين للسلام في أوكرانيا، وذلك بعد انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن، والذي شهد دعما غربيا جديدا لكييف. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T14:38+0000

2023-02-21T14:38+0000

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دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد على متانة العلاقة مع روسيا دعوة صينية للسلام في أوكرانيا وتأكيد على متانة العلاقة مع روسيا

الاقتراح الصيني للسلام ربما يمر بعقبات، أولها الموقف الأمريكي من الأزمة واستثمار واشنطن في ديمومة الصراع.يأتي هذا الاقتراح في وقت يتخوف فيه الغرب من العلاقة الوطيدة بين روسيا والصين، لكن نهج البلدين تأصل في تصريح وزير الخارجية بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية، وأنها قائمة على سيادة الدولتين.وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول دعم أوكرانيا لأبعد الحدود، وهذا يدفع بتأزيم الأمور في تلك المناطق، ويجب أن تنحو أوكرانيا للسلام من خلال المبادرة الصينية.وبينت أن المبادرة الصينية جاءت في وقت زادت المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال تأكيد مؤتمر ميونخ على ذلك، ما يطيل أمد الأزمة، لذلك تحول بكين بمساعدة دول أوروبية للدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف.وذكر أنه مع اندلاع الأزمة الأوكرانية ينظر الغرب إلى العلاقات بين بكين وموسكو بريبة خصوصا وأن الزعيمين الروسي والصيني أكدا على أن التعاون بينهما لا حدود له، ما يجعل الغرب يترقب هذه العلاقة المتنامية.وأوضح أن الصين لا تتدخل في الوضع الأوكراني إلا من خلال المساهمة في السلام، ولا صحة للتقارير التي تحدثت عن مسارات بكين في التدخل العسكري هناك، ولو كانت الصين تدخلت ما كان لدول غربية الدخول في الأزمة الأوكرانية لارتباطها مع الصين بمصالح اقتصادية مهمة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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