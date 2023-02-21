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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/لافروف-يصف-زيارة-بايدن-إلى-كييف-بـعرض-مسرحي-1073844665.html
لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"
لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، وكذلك الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وعدت بها واشنطن،... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:56+0000
2023-02-21T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جو بايدن
زيارة
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على زيارة بايدن إلى كييف وحزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء "ما الجديد في هذا؟ كما تعلمون، العرض مستمر. كل شيء يسير على هذا المنوال لإنقاذ النظام النازي. إنها محاولات غير مجدية".وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني، مستقلا القطار من بولندا.يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/استقل-قطارا-في-جنح-الليل-كيف-موهت-أمريكا-زيارة-بايدن-السرية-لأوكرانيا؟-1073779865.html
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روسيا, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا
روسيا, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا

لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"

15:56 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، وكذلك الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وعدت بها واشنطن، بأنها "عرض مسرحي".
وقال لافروف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على زيارة بايدن إلى كييف وحزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء
"ما الجديد في هذا؟ كما تعلمون، العرض مستمر. كل شيء يسير على هذا المنوال لإنقاذ النظام النازي. إنها محاولات غير مجدية".
وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني، مستقلا القطار من بولندا.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استقل قطارا في جنح الليل... كيف موهت أمريكا زيارة بايدن "السرية" لأوكرانيا؟
أمس, 15:42 GMT
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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