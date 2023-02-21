https://sputnikarabic.ae/20230221/لافروف-يصف-زيارة-بايدن-إلى-كييف-بـعرض-مسرحي-1073844665.html
لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"
لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، وكذلك الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وعدت بها واشنطن،... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:56+0000
2023-02-21T15:56+0000
2023-02-21T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جو بايدن
زيارة
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على زيارة بايدن إلى كييف وحزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء "ما الجديد في هذا؟ كما تعلمون، العرض مستمر. كل شيء يسير على هذا المنوال لإنقاذ النظام النازي. إنها محاولات غير مجدية".وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني، مستقلا القطار من بولندا.يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/استقل-قطارا-في-جنح-الليل-كيف-موهت-أمريكا-زيارة-بايدن-السرية-لأوكرانيا؟-1073779865.html
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روسيا, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا
روسيا, جو بايدن, زيارة, أخبار أوكرانيا
لافروف يصف زيارة بايدن إلى كييف بـ"عرض مسرحي"
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، وكذلك الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وعدت بها واشنطن، بأنها "عرض مسرحي".
وقال لافروف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على زيارة بايدن إلى كييف وحزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء
"ما الجديد في هذا؟ كما تعلمون، العرض مستمر. كل شيء يسير على هذا المنوال لإنقاذ النظام النازي. إنها محاولات غير مجدية".
وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا
، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني، مستقلا القطار من بولندا.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس
، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.