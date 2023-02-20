https://sputnikarabic.ae/20230220/استقل-قطارا-في-جنح-الليل-كيف-موهت-أمريكا-زيارة-بايدن-السرية-لأوكرانيا؟-1073779865.html

استقل قطارا في جنح الليل... كيف موهت أمريكا زيارة بايدن "السرية" لأوكرانيا؟

استقل قطارا في جنح الليل... كيف موهت أمريكا زيارة بايدن "السرية" لأوكرانيا؟

كشفت تقارير أمريكية عن أن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير المعلنة، التي أجراها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، كانت محاطة بسرية خاصة، وهو ما... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T15:42+0000

2023-02-20T15:42+0000

2023-02-20T15:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جو بايدن

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لم يشاهد علنا منذ تناوله العشاء مع زوجتهوبحسب ما ورد، فقد تناول بايدن العشاء مع زوجته، جيل بايدن، يوم السبت الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولم يتم رؤيته في الأماكن العامة مرة أخرى، حتى وصوله إلى أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.بعد ذلك، غادر بايدن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى بولندا من قاعدة أندروز المشتركة، تحت جنح الظلام، في الساعة 4:15 صباح أمس الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولم يُسمح للصحفيين على متن الطائرة بحمل أجهزتهم الذكية معهم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفي وقت لاحق من اليوم، استقل بايدن رحلة بالقطار لمدة ساعة من الحدود البولندية للوصول إلى العاصمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.بايدن كان قلقا لمرة واحدة من الزيارةأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن بايدن قرر يوم الجمعة الماضي فقط، القيام بالزيارة.وأفاد مصدر مطلع لـ"سي إن إن"، أنه تم عرض مجموعة من الخيارات أمام الرئيس الأمريكي بشأن زيارة أوكرانيا، لكنه قرر أن الرحلة إلى كييف كانت منطقية للغاية، ومع إطلاع بايدن على مدى عدة أشهر على التخطيط لزيارة محتملة، كشف المصدر أن بايدن أعرب مرة واحدة فقط عن قلقه بشأن مخاطر زيارة أوكرانيا، ولكن "كان هذا حول المدى الذي يمكن أن تعرّض فيه زيارته الآخرين للخطر، وليس حول سلامته"، بحسب قوله.ولفتت شبكة "سي إن إن" إلى أن أوكرانيا منطقة حرب نشطة، حيث لا سيطرة للجيش الأمريكي، مما يجعل زيارة بايدن، اليوم الاثنين، مختلفة عن الرحلات الرئاسية السابقة إلى العراق أو أفغانستان.كواليس الترتيب للزيارةكشف نائب مستشار الأمن القومي، جون فينر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن جلسة داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، جرت يوم الجمعة الموافق 17 فبراير/ شباط الجاري، تتويجا لأشهر من العمل من جانب حفنة صغيرة من كبار مساعدي بايدن، من أجل التخطيط لرحلته إلى كييف، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وشارك في التخطيط مكتب رئيس الأركان، ومجلس الأمن القومي، والمكتب العسكري للبيت الأبيض، بالإضافة إلى مدخلات من عدد صغير من المسؤولين في جهاز المخابرات الأمريكي والبنتاغون والمخابرات.وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني.يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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