https://sputnikarabic.ae/20230222/إيران-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-الفوري-لوقف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-نابلس-1073897354.html

إيران تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس

إيران تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس

وصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس بـ"مجازر القتل الوحشية". 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T20:47+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن ناصر كنعاني مطالبة بلاده، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري لوقف وإدانة ما أسمته بـ"جرائم القتل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في نابلس".وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى "الهجمات الوحشية والإرهابية" التي شنتها القوات الإسرائيلية على مدينة نابلس بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة حاولي 100 آخرين، حتى الآن، معربا عن إدانته الشديدة لهذه الممارسات "الاجرامية".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "التصعيد الإسرائيلي واقتحام مدينتي نابلس وجنين، سيفضي إلى نتائج خطيرة ويشكل وصمة عار في جبين المحافل الدولية المعنية وأدعياء حقوق الإنسان المخادعين الغربيين، الذين اتخذوا جانب الصمت على هذه المجازر"، على حد قوله.ولم يكتف ناصر كنعاني بذلك، بل طالب، الدول الإسلامية، باتخاذ مواقف موحدة ومتسقة بشأن الدفاع عن الشعب الفلسطيني.وبدورها، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب حماية الشعب الفلسطيني، بعد مقتل 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، صباح اليوم، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، ما يرفع حصيلة العملية إلى 11 قتيلا.وفي وقت سابق، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الأحداث في نابلس، بـ "مجزرة أخرى يرتكبها الاحتلال بعدوانه على نابلس".وطالب المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري، لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالب الإدارة الأمريكية "بالضغط على حكومة الاحتلال، وإجبارها على وقف عدوانها، وإجراءاتها المدمرة".وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت اقتحام مدينة نابلس من قبل القوات الإسرائيلية، الذي أدى إلى مقتل عشرة مواطنين؛ وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".وفي سياق متصل، أعلن في المحافظات الفلسطينية الإضراب الشامل غدا، كما انطلقت دعوات لمسيرات غاضبة، مساء اليوم الأربعاء، صوب نقاط التماس مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأعلنت وزارة التعليم في قطاع غزة، تعليق الدوام ليوم غد الخميس، في كافة المدارس ورياض الأطفال؛ تضامناً مع مدينة نابلس.

https://sputnikarabic.ae/20230222/ليرفع-العدد-إلى-11-مقتل-فلسطيني-مسن-متأثرا-بإصابته-خلال-الاقتحام-الإسرائيلي-لمدينة-نابلس-1073897052.html

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