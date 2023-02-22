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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الصين-تؤيد-مقترح-روسيا-إجراء-تحقيق-دولي-حول-تخريب-خطوط-التيار-الشمالي--1073855291.html
الصين تؤيد مقترح روسيا إجراء تحقيق دولي حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"
الصين تؤيد مقترح روسيا إجراء تحقيق دولي حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"
أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، عن دعم بلاده مشروع قرار روسيا المطروح في مجلس الأمن الدولي، لإجراء تحقيق دولي في تفجيرات خطوط أنابيب "التيار... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T02:05+0000
2023-02-22T02:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
الناتو
محادثات روسيا والناتو
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي: "بإمكان الأمم المتحدة لعب دور نشط في إجراء تحقيق دولي، وضمان أمن البنية التحتية العابرة للحدود".وأضاف أن "الصين ترحب بمشروع القرار الذي قدمته روسيا في المجلس، وتعتقد أنه من المهم الشروع في إجراء تحقيق دولي بشأن تخريب خطوط أنابيب التيار الشمالي".وفي وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي.وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم ايه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا أجراه حول الانفجارات التي أصابت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكين بوضع متفجرات تحت خطوط الأنابيب خلال مناورات "بالتوبس" التي كان يجريها حلف الناتو في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230221/المملكة-المتحدة-ننتظر-تحقيق-السلطات-المختصة-في-تخريب-أنابيب-التيار-الشمالي--1073854426.html
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التيار الشمالي, الناتو, محادثات روسيا والناتو, العالم, أخبار العالم الآن
التيار الشمالي, الناتو, محادثات روسيا والناتو, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تؤيد مقترح روسيا إجراء تحقيق دولي حول تخريب خطوط "التيار الشمالي"

02:05 GMT 22.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، عن دعم بلاده مشروع قرار روسيا المطروح في مجلس الأمن الدولي، لإجراء تحقيق دولي في تفجيرات خطوط أنابيب "التيار الشمالي".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي: "بإمكان الأمم المتحدة لعب دور نشط في إجراء تحقيق دولي، وضمان أمن البنية التحتية العابرة للحدود".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي
أمس, 23:34 GMT
وأضاف أن "الصين ترحب بمشروع القرار الذي قدمته روسيا في المجلس، وتعتقد أنه من المهم الشروع في إجراء تحقيق دولي بشأن تخريب خطوط أنابيب التيار الشمالي".
وفي وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي.
وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم ايه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا أجراه حول الانفجارات التي أصابت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكين بوضع متفجرات تحت خطوط الأنابيب خلال مناورات "بالتوبس" التي كان يجريها حلف الناتو في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:33 GMT
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