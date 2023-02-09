https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-التركي-يحشد-كافة-طائراته-لنقل-المواد-والأفراد-لمنطقة-الزلزال-1073335451.html
الجيش التركي يحشد كافة طائراته لنقل المواد والأفراد لمنطقة الزلزال
الجيش التركي يحشد كافة طائراته لنقل المواد والأفراد لمنطقة الزلزال
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حشد وزارته كافة طائرات القوات المسلحة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T21:28+0000
2023-02-09T21:28+0000
2023-02-09T21:34+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير التركي للصحفيين، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير: "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".وأشار إلى أن ما يزيد على 4000 عسكري يشاركون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي.وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان التركي، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230209/البنك-الدولي-يمنح-تركيا-178-مليار-دولار-للتعافي-من-آثار-الزلزال-1073334094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, الجيش التركي, أخبار العالم الآن, إغاثة
أخبار تركيا اليوم, زلزال, الجيش التركي, أخبار العالم الآن, إغاثة
الجيش التركي يحشد كافة طائراته لنقل المواد والأفراد لمنطقة الزلزال
21:28 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حشد وزارته كافة طائرات القوات المسلحة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير التركي للصحفيين، اليوم الخميس، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزير: "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".
وأشار إلى أن ما يزيد على 4000 عسكري يشاركون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي.
وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان التركي، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر
الذي ضرب جنوبي البلاد.
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا.
وأرسلت العديد من الدول بينها روسيا
، طائرات محملة بمساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى سوريا وتركيا، لمواجهة الكارثة التي تعد من بين أسوأ الكوارث التي وقعت خلال القرن الحالي.