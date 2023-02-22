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https://sputnikarabic.ae/20230222/عروض-جوية-وبرية-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثالث-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-صور-1073889912.html
عروض جوية وبرية… "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... صور
عروض جوية وبرية… "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... صور
يواصل معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" استقبال أعداد كبيرة من الزوار لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T17:36+0000
2023-02-22T17:36+0000
آيدكس 2023
نافدكس 2023
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وشهدت أجنحة المعرض إقبالا واسعا للاطلاع على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها الشركات المتخصصة في قطاع الدفاع من أكثر من 60 دولة حول العالم.ورصدت "سبوتنيك" بعض جوانب أنشطة "آيدكس 2023" في أجنحة العرض التي تستخدمها عدة دول وأبرزها الجناح السعودي والجناح المصري وأجنحة دول أخرى شملت كوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى جناح البرازيل.وشملت الأسلحة التي تم عرضها في الجناح السعودي صواريخ موجهة وطائرات مسيرة وأنواع مختلفة من المركبات العسكرية.كما عرضت مصر أسلحة مختلفة ترصد جانبا من الأسلحة التي يتم تطويرها محليا مثل المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية والمركبات القتالية المختلفة، إضافة إلى مهام الدعم اللوجيستي.كما شهد المعرض عروضا جوية مختلفة نفذتها الطائرات الحربية الإماراتية في أجواء معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، شاركت فيه 7 طائرات ترمز للإمارات السبع التي تتكون منها الإمارات العربية المتحدة.وخلال فعاليات اليوم الثالث من "آيدكس ونافدكس 2023" تم تنفيذ عروض برية مختلفة شاركت فيها أنواع مختلفة من المركبات البرية المدرعة التي أظهرت قدرات كبيرة على تخطي العوائق الطبيعية.وانطلقت، يوم الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230221/سبوتنيك-ترصد-جنية-الإمارات-في-آيدكس-2023-في-أبوظبي-1073851842.html
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, معرض, حصري, تقارير سبوتنيك
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, معرض, حصري, تقارير سبوتنيك

عروض جوية وبرية… "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... صور

17:36 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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حصري
يواصل معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" استقبال أعداد كبيرة من الزوار لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وشهدت أجنحة المعرض إقبالا واسعا للاطلاع على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها الشركات المتخصصة في قطاع الدفاع من أكثر من 60 دولة حول العالم.
الطائرة المسيرة الإماراتية التي تحمل اسم الجنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
سبوتنيك ترصد "جنية الإمارات" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
أمس, 20:28 GMT
ورصدت "سبوتنيك" بعض جوانب أنشطة "آيدكس 2023" في أجنحة العرض التي تستخدمها عدة دول وأبرزها الجناح السعودي والجناح المصري وأجنحة دول أخرى شملت كوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى جناح البرازيل.
وشملت الأسلحة التي تم عرضها في الجناح السعودي صواريخ موجهة وطائرات مسيرة وأنواع مختلفة من المركبات العسكرية.
كما عرضت مصر أسلحة مختلفة ترصد جانبا من الأسلحة التي يتم تطويرها محليا مثل المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية والمركبات القتالية المختلفة، إضافة إلى مهام الدعم اللوجيستي.
كما شهد المعرض عروضا جوية مختلفة نفذتها الطائرات الحربية الإماراتية في أجواء معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، شاركت فيه 7 طائرات ترمز للإمارات السبع التي تتكون منها الإمارات العربية المتحدة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyجانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
1/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
2/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
3/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
4/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
5/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
6/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
7/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
8/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
9/9
© Sputnik . Alaa - Almotairy
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023"
وخلال فعاليات اليوم الثالث من "آيدكس ونافدكس 2023" تم تنفيذ عروض برية مختلفة شاركت فيها أنواع مختلفة من المركبات البرية المدرعة التي أظهرت قدرات كبيرة على تخطي العوائق الطبيعية.
وانطلقت، يوم الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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