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https://sputnikarabic.ae/20230222/فرسان-الإمارات-ينفذ-عرضا-جويا-في-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-فيديو-وصور-1073899266.html
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... فيديو وصور
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... فيديو وصور
نفذ فريق "فرسان الإمارات" التابع للقوات الجوية الإماراتية عرضا جويا في معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرضين وبالتزامن مع العروض... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T21:30+0000
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ورصدت "سبوتنيك" لحظات عبور سرب من الطائرات الحربية الإماراتية في أجواء المعرضين، اليوم الأربعاء، حيث جذب إليه أعداد كبيرة من زوار المعرض.وضم السرب الجوي 7 طائرات حربية وهو العدد الذي يرمز إلى الإمارات السبع تتكون منها الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مقدم العرض، الذي أوضح أن هذه الطائرات يقودها نخبة من طياري القوات الجوية الإماراتية.وتستخدم الطائرات 4 ألوان هي ألوان علم الإمارات ويطلق عليها فريق "الفرسان" ويرجع تاريخ تشكيله إلى عام 2010 وكان أول عروضه في معرض دبي الدولي للطيران عام 2011.وتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم ويصل عدد طائراتها الحربية إلى 565 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في 2023.ويواصل معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" استقبال أعداد كبيرة من الزوار لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وشهدت أجنحة المعرض إقبالا واسعا للاطلاع على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها الشركات المتخصصة في قطاع الدفاع من أكثر من 60 دولة حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230222/عروض-جوية-وبرية-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثالث-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-صور-1073889912.html
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, معرض, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مقاتلات, حصري, تقارير سبوتنيك
آيدكس 2023, نافدكس 2023, معرض, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مقاتلات, حصري, تقارير سبوتنيك

"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... فيديو وصور

21:30 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 21:32 GMT 22.02.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairy"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
فرسان الإمارات ينفذ عرضا جويا في آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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حصري
نفذ فريق "فرسان الإمارات" التابع للقوات الجوية الإماراتية عرضا جويا في معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرضين وبالتزامن مع العروض البرية.
ورصدت "سبوتنيك" لحظات عبور سرب من الطائرات الحربية الإماراتية في أجواء المعرضين، اليوم الأربعاء، حيث جذب إليه أعداد كبيرة من زوار المعرض.
جانب من فعاليات معرض الدفاع العالمي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
عروض جوية وبرية… "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... فيديو وصور
17:36 GMT
وضم السرب الجوي 7 طائرات حربية وهو العدد الذي يرمز إلى الإمارات السبع تتكون منها الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مقدم العرض، الذي أوضح أن هذه الطائرات يقودها نخبة من طياري القوات الجوية الإماراتية.
وتستخدم الطائرات 4 ألوان هي ألوان علم الإمارات ويطلق عليها فريق "الفرسان" ويرجع تاريخ تشكيله إلى عام 2010 وكان أول عروضه في معرض دبي الدولي للطيران عام 2011.
© Sputnik . Alaa El-Motery"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
فرسان الإمارات ينفذ عرضا جويا في آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Alaa El-Motery
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Motery"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
فرسان الإمارات ينفذ عرضا جويا في آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Alaa El-Motery
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
© Sputnik . Alaa - Almotairy"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
فرسان الإمارات ينفذ عرضا جويا في آيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
1/3
© Sputnik . Alaa El-Motery
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
2/3
© Sputnik . Alaa El-Motery
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
3/3
© Sputnik . Alaa - Almotairy
"فرسان الإمارات" ينفذ عرضا جويا في "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي
وتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم ويصل عدد طائراتها الحربية إلى 565 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في 2023.
ويواصل معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" استقبال أعداد كبيرة من الزوار لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشهدت أجنحة المعرض إقبالا واسعا للاطلاع على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها الشركات المتخصصة في قطاع الدفاع من أكثر من 60 دولة حول العالم.
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