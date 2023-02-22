https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-العراقي-دستورنا-يمنع-استخدام-أراضينا-للهجوم-على-دول-الجوار-1073868872.html
وزير الخارجية العراقي: دستورنا يمنع استخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
وزير الخارجية العراقي: دستورنا يمنع استخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، بأنه من المهم للعراق أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:08+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا والعودة إلى مباحثات فيينا مهم للعراق".وأضاف: "بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن، المتعلقة بالجانب الإيراني". وبشأن استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على دول الجوار، أكد حسين أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار"، مشددا على أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران".ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بغداد على رأس وفد، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.ومن المقرر أن يلتقي أيضا مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي.وتهدف زيارة الوزير الإيراني إلى العراق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/عبد-اللهيان-وبوريل-يناقشان-هاتفيا-الاتفاق-النووي-الإيراني-والتعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1073725780.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: دستورنا يمنع استخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
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صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، بأنه من المهم للعراق أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
بغداد - سبوتنيك. وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا والعودة إلى مباحثات فيينا مهم للعراق".
وأضاف: "بحثنا القضايا الإقليمية
والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن، المتعلقة بالجانب الإيراني".
وبشأن استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على دول الجوار، أكد حسين أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية
للهجوم على دول الجوار"، مشددا على أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران".
ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بغداد على رأس وفد، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.
ومن المقرر أن يلتقي أيضا مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي.
وتهدف زيارة الوزير الإيراني إلى العراق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي
بين البلدين.