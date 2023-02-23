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https://sputnikarabic.ae/20230223/إسرائيل-تعلن-انتهاء-مناورات-مع-أمريكا-واليونان-لـ-مواجهة-التهديدات-1073937115.html
إسرائيل تعلن انتهاء مناورات مع أمريكا واليونان لـ "مواجهة التهديدات"
إسرائيل تعلن انتهاء مناورات مع أمريكا واليونان لـ "مواجهة التهديدات"
أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مناورات مشتركة مع اليونان والولايات المتحدة، بهدف تطوير وتعزيز قدراته في طرق التعامل ومواجهة "التهديدات الإقليمية". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:51+0000
2023-02-23T14:51+0000
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القدس– سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس.وقال البيان إن: "مناورة مشتركة انتهت للقوات البرية في جيش الدفاع ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين حاكت سيناريوهات مشتركة ونفذت على أرض اليونان".وأضاف ادرعي أن "مجموعات العمل والتدريبات خلال المناورة شملت مجالات مختلفة منها؛ القتال في أحياء مأهولة، الإمداد اللوجيستي خلال القتال، القتال الليلي، القدرات الهندسية، المدفعية وحماية الحدود مع التركيز على الابتكار العسكري وإدارة حوار مهني دولي".وأشار أدرعي إلى أن "هذه المناورة تأتي بمثابة آلية أساسية ومهمة في العلاقة بين الجيوش بهدف تطوير وتعزيز القدرات في طرق التعامل ومواجهة التهديدات الإقليمية".وقال العقيد تال والنبرغ الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في اليونان: "تأتي هذه المناورة كانعكاس لاستمرار العلاقة المهمة والتعاون مع سلاح البر اليوناني".وأضاف أن: "الهدف من التعاون هو التدرب، التمرن وتعلم المفاهيم والنهج القتالي والأنظمة الأخرى، وذلك من أجل تحسين الجاهزية المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرة العملية وأساليب العمل. أمر من شأنه إبراز القوة ما يجعلنا نشعر بالفخر".
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تدريب مشترك, الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم
تدريب مشترك, الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم

إسرائيل تعلن انتهاء مناورات مع أمريكا واليونان لـ "مواجهة التهديدات"

14:51 GMT 23.02.2023
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Str/HO
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أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مناورات مشتركة مع اليونان والولايات المتحدة، بهدف تطوير وتعزيز قدراته في طرق التعامل ومواجهة "التهديدات الإقليمية".
القدس– سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس.
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وقال البيان إن: "مناورة مشتركة انتهت للقوات البرية في جيش الدفاع ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين حاكت سيناريوهات مشتركة ونفذت على أرض اليونان".
وأضاف ادرعي أن "مجموعات العمل والتدريبات خلال المناورة شملت مجالات مختلفة منها؛ القتال في أحياء مأهولة، الإمداد اللوجيستي خلال القتال، القتال الليلي، القدرات الهندسية، المدفعية وحماية الحدود مع التركيز على الابتكار العسكري وإدارة حوار مهني دولي".
وأشار أدرعي إلى أن "هذه المناورة تأتي بمثابة آلية أساسية ومهمة في العلاقة بين الجيوش بهدف تطوير وتعزيز القدرات في طرق التعامل ومواجهة التهديدات الإقليمية".
وقال العقيد تال والنبرغ الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في اليونان: "تأتي هذه المناورة كانعكاس لاستمرار العلاقة المهمة والتعاون مع سلاح البر اليوناني".
وأضاف أن: "الهدف من التعاون هو التدرب، التمرن وتعلم المفاهيم والنهج القتالي والأنظمة الأخرى، وذلك من أجل تحسين الجاهزية المشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرة العملية وأساليب العمل. أمر من شأنه إبراز القوة ما يجعلنا نشعر بالفخر".
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