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https://sputnikarabic.ae/20230223/إقبال-على-الجناح-الإماراتي-خلال-اليوم-الـ-4-لـآيدكس-ونافدكس-2023-صور-1073918451.html
إقبال على الجناح الإماراتي خلال اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"... صور
إقبال على الجناح الإماراتي خلال اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"... صور
شهد اليوم الرابع لـ"آيدكس ونافدكس 2023" استمرار توافد زوار المعرض للاطلاع على أحدث المنتجات الدفاعية التي تعرضها أكثر من 60 دولة حول العالم ومنها الإمارات. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T10:28+0000
2023-02-23T10:28+0000
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وتعرض الإمارات مجموعة ضخمة من الطائرات المسيرة المدنية والعسكرية سواء تلك المخصصة للنقل أو للمهام القتالية.وتمثل "500 إتش" واحدة من الطائرات المسيرة المخصصة للنقل الجوي، التي رصدتها "سبوتنيك" في اليوم الرابع للمعرض.وتتميز هذه الدرونز بقدرتها على حمل 150 كيلوغراما كحمولة قصوى ومزودة بنظام توجيه ونظام تجنب الاصطدام يعمل ذاتيا.وتظهر الصور أنواع مختلفة من المركبات المسيرة التي يتم تطويرها في الإمارات مع تصميمها بآليات إطلاق مختلفة للانطلاق من الأرض أو عبر منصات ثابتة أو متحركة، كما تظهر أنواعا مختلفة من الروبوتات القتالية.ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-أخطر-3-طائرات-حربية-صينية-في-آيدكس-2023-صور-1073910073.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن

إقبال على الجناح الإماراتي خلال اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"... صور

10:28 GMT 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات واسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"
 الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات واسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـآيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
شهد اليوم الرابع لـ"آيدكس ونافدكس 2023" استمرار توافد زوار المعرض للاطلاع على أحدث المنتجات الدفاعية التي تعرضها أكثر من 60 دولة حول العالم ومنها الإمارات.
وتعرض الإمارات مجموعة ضخمة من الطائرات المسيرة المدنية والعسكرية سواء تلك المخصصة للنقل أو للمهام القتالية.
وتمثل "500 إتش" واحدة من الطائرات المسيرة المخصصة للنقل الجوي، التي رصدتها "سبوتنيك" في اليوم الرابع للمعرض.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

وتتميز هذه الدرونز بقدرتها على حمل 150 كيلوغراما كحمولة قصوى ومزودة بنظام توجيه ونظام تجنب الاصطدام يعمل ذاتيا.
وتظهر الصور أنواع مختلفة من المركبات المسيرة التي يتم تطويرها في الإمارات مع تصميمها بآليات إطلاق مختلفة للانطلاق من الأرض أو عبر منصات ثابتة أو متحركة، كما تظهر أنواعا مختلفة من الروبوتات القتالية.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ&quot;آيدكس ونافدكس 2023&quot; - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

1/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

2/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

3/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

4/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

5/5
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات وأسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"

ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور
08:54 GMT
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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