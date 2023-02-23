https://sputnikarabic.ae/20230223/استمرار-الإقبال-على-الأسلحة-الروسية-في-آيدكس-2023-لليوم-الـ-4-على-التوالي-فيديو-وصور-1073930725.html

استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور

استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور

شهد الجناح في "آيدكس ونافدكس 2023" إقبالا كبيرا من المتخصصين من أكثر من 60 دولة للإطلاع على أحدث منتجات الأسلحة الروسية، التي يتم عرضها للزوار لليوم الرابع على... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T13:16+0000

2023-02-23T13:16+0000

2023-02-23T13:16+0000

آيدكس 2023

نافدكس 2023

أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073929721_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2036210328923485d439ceb1b4764782.jpg

ورصدت "سبوتنيك" لقطات للأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمروحيات، إضافة إلى المركبات المدرعة وأسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية، التي تم عرضها للزوار.وأظهرت اللقطات حجم الإقبال على الأسلحة المعروضة داخل الجناح الروسي خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023".وتظهر الصور أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية التي شهدت إقبالا واسعا من زوار المعرض للتعرف عليها وخاصة الأسلحة الروسية الخفيفة التي تشمل أنواع مختلفة من بنادق كلاشنيكوف الأسطورية، التي حققت سمعة عالمية منذ ظهورها قبل أكثر من 7 عقود، إضافة إلى أنواع مختلفة من المسدسات.كما تعرض روسيا مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية سواء الصواريخ الباليستية أو الطائرات الحربية أو حتى الطائرات الشبحية، إضافة إلى قدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تظهر في المدى القصير والقصير جدا.وعرضت روسيا أنواع مختلفة من المدفعية وذخائرها ووسائل الكشف عنها، إضافة إلى العديد من المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع والقنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وقواذف القنابل وقواذف اللهب.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230223/1844-مليار-درهم-إجمالي-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-خلال-3-أيام-1073918123.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري