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https://sputnikarabic.ae/20230223/استمرار-الإقبال-على-الأسلحة-الروسية-في-آيدكس-2023-لليوم-الـ-4-على-التوالي-فيديو-وصور-1073930725.html
استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور
استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور
شهد الجناح في "آيدكس ونافدكس 2023" إقبالا كبيرا من المتخصصين من أكثر من 60 دولة للإطلاع على أحدث منتجات الأسلحة الروسية، التي يتم عرضها للزوار لليوم الرابع على... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:16+0000
2023-02-23T13:16+0000
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ورصدت "سبوتنيك" لقطات للأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمروحيات، إضافة إلى المركبات المدرعة وأسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية، التي تم عرضها للزوار.وأظهرت اللقطات حجم الإقبال على الأسلحة المعروضة داخل الجناح الروسي خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023".وتظهر الصور أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية التي شهدت إقبالا واسعا من زوار المعرض للتعرف عليها وخاصة الأسلحة الروسية الخفيفة التي تشمل أنواع مختلفة من بنادق كلاشنيكوف الأسطورية، التي حققت سمعة عالمية منذ ظهورها قبل أكثر من 7 عقود، إضافة إلى أنواع مختلفة من المسدسات.كما تعرض روسيا مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية سواء الصواريخ الباليستية أو الطائرات الحربية أو حتى الطائرات الشبحية، إضافة إلى قدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تظهر في المدى القصير والقصير جدا.وعرضت روسيا أنواع مختلفة من المدفعية وذخائرها ووسائل الكشف عنها، إضافة إلى العديد من المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع والقنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وقواذف القنابل وقواذف اللهب.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230223/1844-مليار-درهم-إجمالي-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-خلال-3-أيام-1073918123.html
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري

استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور

13:16 GMT 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
شهد الجناح في "آيدكس ونافدكس 2023" إقبالا كبيرا من المتخصصين من أكثر من 60 دولة للإطلاع على أحدث منتجات الأسلحة الروسية، التي يتم عرضها للزوار لليوم الرابع على التوالي.
ورصدت "سبوتنيك" لقطات للأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمروحيات، إضافة إلى المركبات المدرعة وأسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية، التي تم عرضها للزوار.
وأظهرت اللقطات حجم الإقبال على الأسلحة المعروضة داخل الجناح الروسي خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023".
وتظهر الصور أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية التي شهدت إقبالا واسعا من زوار المعرض للتعرف عليها وخاصة الأسلحة الروسية الخفيفة التي تشمل أنواع مختلفة من بنادق كلاشنيكوف الأسطورية، التي حققت سمعة عالمية منذ ظهورها قبل أكثر من 7 عقود، إضافة إلى أنواع مختلفة من المسدسات.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في آيدكس 2023 تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
كما تعرض روسيا مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية سواء الصواريخ الباليستية أو الطائرات الحربية أو حتى الطائرات الشبحية، إضافة إلى قدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تظهر في المدى القصير والقصير جدا.
وعرضت روسيا أنواع مختلفة من المدفعية وذخائرها ووسائل الكشف عنها، إضافة إلى العديد من المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع والقنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وقواذف القنابل وقواذف اللهب.
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الإماراتي في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام
11:13 GMT
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
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26 يناير, 08:46 GMT
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