استمرار الإقبال على الأسلحة الروسية في "آيدكس 2023" لليوم الـ 4 على التوالي... فيديو وصور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
حصري
شهد الجناح في "آيدكس ونافدكس 2023" إقبالا كبيرا من المتخصصين من أكثر من 60 دولة للإطلاع على أحدث منتجات الأسلحة الروسية، التي يتم عرضها للزوار لليوم الرابع على التوالي.
ورصدت "سبوتنيك" لقطات للأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمروحيات، إضافة إلى المركبات المدرعة وأسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية، التي تم عرضها للزوار.
وأظهرت اللقطات حجم الإقبال على الأسلحة المعروضة داخل الجناح الروسي خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023".
وتظهر الصور أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية التي شهدت إقبالا واسعا من زوار المعرض للتعرف عليها وخاصة الأسلحة الروسية الخفيفة التي تشمل أنواع مختلفة من بنادق كلاشنيكوف الأسطورية، التي حققت سمعة عالمية منذ ظهورها قبل أكثر من 7 عقود، إضافة إلى أنواع مختلفة من المسدسات.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
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© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أنواع مختلفة من الاسلحة الروسية في "آيدكس 2023" تشمل بنادق هجومية وأسلحة ثقيلة وذخائر ومركبات متنوعة
كما تعرض روسيا مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الأهداف الجوية سواء الصواريخ الباليستية أو الطائرات الحربية أو حتى الطائرات الشبحية، إضافة إلى قدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تظهر في المدى القصير والقصير جدا.
وعرضت روسيا أنواع مختلفة من المدفعية وذخائرها ووسائل الكشف عنها، إضافة إلى العديد من المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع والقنابل التي يتم إلقاؤها من الجو وقواذف القنابل وقواذف اللهب.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
26 يناير, 08:46 GMT