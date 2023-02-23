مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور
11:35 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Motery
حصري
تشارك مصر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة التي تطورها محليا، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمركبات المدرعة والمروحيات ووسائل الحرب الإلكترونية.
ويتم عرض المنتجات الدفاعية المصرية في جناح الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، ومنصات العرض التابعة لهما.
ورصدت "سبوتنيك" جانبا من الأسلحة المصرية المعروضة في الجناح المصري بـ "آيدكس 2023"، الذي استقبل خلال الأيام الأولى من المعرض زيارات رسمية رفيعة المستوى كان أبرزها زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وشملت الأسلحة المصرية المعروضة في "آيدكس 2023" بنادق آلية ورشاشات متعددة الأغراض وقواذف قنابل، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل والألغام ومعادن التدريع التي يتم تطويرها محليا.
كما عرضت مصر أنواعا من القذائف الثقيلة بأعيرة نارية مختلفة، إضافة إلى حافلات النقل العسكري والمركبات المدرعة المصرية وأبرزها مدرعات التمساح بنسخها المختلفة.
كما شهد الجناح المصري عرضا خاصا لتجهيزات الجنود التي تشمل الملابس الواقية من الرصاص ووسائل التخفي والتمويه وغيرها من التجهيزات العسكرية.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
2/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
3/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
4/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
5/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
6/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
7/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
8/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
9/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
10/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
11/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
12/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
13/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
14/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
15/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
16/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
17/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
18/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
1/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
2/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
3/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
4/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
5/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
6/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
7/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
8/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
9/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
10/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
11/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
12/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
13/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
14/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
15/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
16/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
17/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
18/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
ومن بين المعروضات التي ظهرت في الجناح المصري محطات الرادار المصرية التي يتم تطويرها محليا ووسائل الإعاقة وأنظمة الحرب الإلكترونية.
كما عرضت مصر ذخائر المدفعية الثقيلة ونماذج لمروحيات ومسدسات يتم تطويرها محليا.
وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال اللواء محمود ميرغني، رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أكدا على أهمية عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، التي شاركت في تأسيسها مع مصر والسعودية وقطر منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
26 يناير, 08:46 GMT