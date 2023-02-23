https://sputnikarabic.ae/20230223/مصر-تشارك-في-آيدكس-2023-بعدد-كبير-من-الأسلحة-صور-1073922429.html

مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور

مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور

تشارك مصر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة التي تطورها محليا، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمركبات المدرعة والمروحيات ووسائل... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

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ويتم عرض المنتجات الدفاعية المصرية في جناح الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، ومنصات العرض التابعة لهما.ورصدت "سبوتنيك" جانبا من الأسلحة المصرية المعروضة في الجناح المصري بـ "آيدكس 2023"، الذي استقبل خلال الأيام الأولى من المعرض زيارات رسمية رفيعة المستوى كان أبرزها زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وشملت الأسلحة المصرية المعروضة في "آيدكس 2023" بنادق آلية ورشاشات متعددة الأغراض وقواذف قنابل، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل والألغام ومعادن التدريع التي يتم تطويرها محليا.كما عرضت مصر أنواعا من القذائف الثقيلة بأعيرة نارية مختلفة، إضافة إلى حافلات النقل العسكري والمركبات المدرعة المصرية وأبرزها مدرعات التمساح بنسخها المختلفة.كما شهد الجناح المصري عرضا خاصا لتجهيزات الجنود التي تشمل الملابس الواقية من الرصاص ووسائل التخفي والتمويه وغيرها من التجهيزات العسكرية.ومن بين المعروضات التي ظهرت في الجناح المصري محطات الرادار المصرية التي يتم تطويرها محليا ووسائل الإعاقة وأنظمة الحرب الإلكترونية.كما عرضت مصر ذخائر المدفعية الثقيلة ونماذج لمروحيات ومسدسات يتم تطويرها محليا.وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال اللواء محمود ميرغني، رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أكدا على أهمية عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، التي شاركت في تأسيسها مع مصر والسعودية وقطر منذ سبعينيات القرن الماضي.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

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أخبار مصر الآن, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة