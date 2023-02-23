عربي
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230223/مصر-تشارك-في-آيدكس-2023-بعدد-كبير-من-الأسلحة-صور-1073922429.html
مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور
مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور
تشارك مصر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة التي تطورها محليا، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمركبات المدرعة والمروحيات ووسائل... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:35+0000
2023-02-23T11:56+0000
أخبار مصر الآن
آيدكس 2023
نافدكس 2023
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073921312_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_72724bdd6824078bad4c986da91dd5b2.jpg
ويتم عرض المنتجات الدفاعية المصرية في جناح الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، ومنصات العرض التابعة لهما.ورصدت "سبوتنيك" جانبا من الأسلحة المصرية المعروضة في الجناح المصري بـ "آيدكس 2023"، الذي استقبل خلال الأيام الأولى من المعرض زيارات رسمية رفيعة المستوى كان أبرزها زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وشملت الأسلحة المصرية المعروضة في "آيدكس 2023" بنادق آلية ورشاشات متعددة الأغراض وقواذف قنابل، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل والألغام ومعادن التدريع التي يتم تطويرها محليا.كما عرضت مصر أنواعا من القذائف الثقيلة بأعيرة نارية مختلفة، إضافة إلى حافلات النقل العسكري والمركبات المدرعة المصرية وأبرزها مدرعات التمساح بنسخها المختلفة.كما شهد الجناح المصري عرضا خاصا لتجهيزات الجنود التي تشمل الملابس الواقية من الرصاص ووسائل التخفي والتمويه وغيرها من التجهيزات العسكرية.ومن بين المعروضات التي ظهرت في الجناح المصري محطات الرادار المصرية التي يتم تطويرها محليا ووسائل الإعاقة وأنظمة الحرب الإلكترونية.كما عرضت مصر ذخائر المدفعية الثقيلة ونماذج لمروحيات ومسدسات يتم تطويرها محليا.وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال اللواء محمود ميرغني، رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أكدا على أهمية عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، التي شاركت في تأسيسها مع مصر والسعودية وقطر منذ سبعينيات القرن الماضي.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230223/1844-مليار-درهم-إجمالي-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-خلال-3-أيام-1073918123.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/العربية-للتصنيع-لـسبوتنيك-الهيئة-تشهد-تطورا-كبيرا-وتسابق-الزمن-لاستعادة-دورها-1073871735.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-أخطر-3-طائرات-حربية-صينية-في-آيدكس-2023-صور-1073910073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073921312_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_efc958fbebfee51207b0fbb51d5a7550.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار مصر الآن, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مصر تشارك في "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة... فيديو وصور

11:35 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبرTelegram
حصري
تشارك مصر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بعدد كبير من الأسلحة التي تطورها محليا، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمركبات المدرعة والمروحيات ووسائل الحرب الإلكترونية.
ويتم عرض المنتجات الدفاعية المصرية في جناح الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، ومنصات العرض التابعة لهما.
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الإماراتي في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام
11:13 GMT
ورصدت "سبوتنيك" جانبا من الأسلحة المصرية المعروضة في الجناح المصري بـ "آيدكس 2023"، الذي استقبل خلال الأيام الأولى من المعرض زيارات رسمية رفيعة المستوى كان أبرزها زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
اللواء محمود ميرغني رئيس قطاع العلاقات العامة بالهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العربية للتصنيع لـ"سبوتنيك": الهيئة تشهد تطورا كبيرا وتسابق الزمن لاستعادة دورها
أمس, 11:25 GMT
وشملت الأسلحة المصرية المعروضة في "آيدكس 2023" بنادق آلية ورشاشات متعددة الأغراض وقواذف قنابل، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل والألغام ومعادن التدريع التي يتم تطويرها محليا.
كما عرضت مصر أنواعا من القذائف الثقيلة بأعيرة نارية مختلفة، إضافة إلى حافلات النقل العسكري والمركبات المدرعة المصرية وأبرزها مدرعات التمساح بنسخها المختلفة.
كما شهد الجناح المصري عرضا خاصا لتجهيزات الجنود التي تشمل الملابس الواقية من الرصاص ووسائل التخفي والتمويه وغيرها من التجهيزات العسكرية.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryالأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
الأسلحة المصرية المشاركة في آيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
1/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
2/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
3/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
4/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
5/18
© Sputnik . Alaa El-Motery
الأسلحة المصرية المشاركة في "آيدكس ونافدكس 2023"
6/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
7/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
8/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
9/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
10/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
11/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
12/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
13/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
14/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
15/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
16/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
17/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
18/18
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح المصري والأسلحة المشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي
ومن بين المعروضات التي ظهرت في الجناح المصري محطات الرادار المصرية التي يتم تطويرها محليا ووسائل الإعاقة وأنظمة الحرب الإلكترونية.
كما عرضت مصر ذخائر المدفعية الثقيلة ونماذج لمروحيات ومسدسات يتم تطويرها محليا.
وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال اللواء محمود ميرغني، رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أكدا على أهمية عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، التي شاركت في تأسيسها مع مصر والسعودية وقطر منذ سبعينيات القرن الماضي.
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور
08:54 GMT
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
مشاهدة
26 يناير, 08:46 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала