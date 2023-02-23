https://sputnikarabic.ae/20230223/حماس-صبرنا-آخذ-بالنفاد-والرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيظل-حاضرا-1073905198.html

"حماس": صبرنا آخذ بالنفاد والرد على العدوان الإسرائيلي سيظل حاضرا

"حماس": صبرنا آخذ بالنفاد والرد على العدوان الإسرائيلي سيظل حاضرا

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على القصف المتبادل بين قوات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والقوات الإسرائيلية في عسقلان. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T06:42+0000

2023-02-23T06:42+0000

2023-02-23T06:42+0000

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وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان له، إن "المقاومة الباسلة في قطاع غزة ستظل دائما حاضرة للدفاع عن الشعب" مضيفا أنها "تراقب كل تفاصيل الإجرام الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاد".ولفت فاسم، إلى أن "الشعب الفلسطيني في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها"، مشدداً على أن "المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرا".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق صباح اليوم، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية، مؤكدا أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".واختتم بقوله: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات أشكلون وسديروت.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 5 قذائف صاروخية، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.

https://sputnikarabic.ae/20230223/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-موقعا-لفصائل-فلسطينية-في-قطاع-غزة-1073903806.html

https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-6-قذائف-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1073902783.html

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