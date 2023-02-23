https://sputnikarabic.ae/20230223/رئيس-الوزراء-الإسباني-يصل-إلى-كييف-في-زيارة-مفاجئة-1073906256.html

رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T07:22+0000

2023-02-23T07:22+0000

2023-02-23T08:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

أخبار أوكرانيا

الأخبار

أخبار إسبانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وغرد سانشيز، عبر "تويتر" قائلا: "أعود إلى كييف بعد عام من بدء الحرب، سنقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى عودة السلام إلى أوروبا".وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن مدريد ستنقل ست دبابات من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" إلى أوكرانيا ويمكن أن ترسل المزيد "إذا لزم الأمر".وأفادت وكالة "أوروبا بريس"، أمس الأربعاء: "قالت وزيرة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا سترسل ست دبابات قتالية من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" إلى أوكرانيا".في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف يعد استفزازا مسلحا ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ستنفذه وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف القومية.وقالت الوزارة على "تلغرام": "وفقا للمعلومات المتاحة، يستعد نظام كييف في المستقبل القريب لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، والتي ستنفذها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك بمشاركة وحدة آزوف القومية" (المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا).وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "كذريعة لغزو بريدنيستروفيه، تخطط أوكرانيا لشن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من تلك الأراضي"، لافتة إلى أنه للقيام بذلك، سيرتدي المخربون الزي العسكري الروسي.وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وأنها "مستعدة للرد على أي تغييرات في الوضع".

https://sputnikarabic.ae/20230222/زاخاروفا-من-أجل-سلام-قريب-في-أوكرانيا-هناك-حاجة-إلى-إرادة-سياسية-من-قبل-الغرب-وكييف--1073879284.html

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار إسبانيا